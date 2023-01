FC Verden 04: Luis Saul als Pendler zwischen Abwehrmitte und Sechs

Ball am Fuß und der Blick für die nächste Anspielstation: Luis Saul fühlt sich in Verden als Führungsfigur. © Westermann

Seine Erfahrungen aus der Wolfsburger Zeit lassen Luis Saul auch mit 21 Jahren schon zum Führungsspieler beim FC Verden 04 avancieren. Mit dem hat er in der Landesliga noch Großes vor. Der in Hönisch aufgewachsene Fußballer blickt auf die Entwicklung der Mannschaft, das Trainerteam, die eigenen Freiheiten als Pendler im zentralen Defensiv-Bereich und die Bedeutung seines Jura-Studiums.

Verden – Die Gedanken an eine Profi-Karriere sind längst Geschichte. Und das, obwohl Luis Saul erst 21 Jahre alt ist. Vielmehr fühlt sich der Defensiv-Spezialist beim Fußball-Landesligisten FC Verden 04 mittlerweile richtig heimisch und hegt keinerlei Ambitionen, den Verein in absehbarer Zeit zu verlassen: „Mit dieser Mannschaft will ich weiter Erfolg haben. Am liebsten schon in der laufenden Saison den Aufstieg in die Oberliga feiern. Wir schmeißen nach der Winterpause alles rein. Aber auch der zweite Platz wäre okay, dann würden wir halt in der nächsten Runde erneut angreifen.“

Klarer hätte der in Hönisch aufgewachsene Saul, der im Sommer 2021 an den Hubertushain gekommen war, sein Bekenntnis zu den Blau-Weißen im Gespräch mit dieser Zeitung nicht formulieren können. Fast totale Zufriedenheit mit der derzeitigen sportlichen Situation – was keineswegs heißen soll, dass er bei sich und seinen Kollegen nicht noch Luft nach oben sieht: „Es steckt viel Potenzial im Team, das haben die Ergebnisse schon in der vergangenen Saison gezeigt, als wir Vizemeister geworden sind. Und auch in der aktuellen Runde liefern wir ab.“

Grundsätzlich betrachte ich mich schon als einen, der vorangeht. Schließlich verfüge ich ja über gewisse Erfahrungen.

Da der FC aber mit einer äußerst jungen Mannschaft daherkommt, wünscht sich Luis Saul, dass alle gemeinsam die nächsten Schritte machen: „Wir müssen an Schwerpunkten arbeiten, vor allem klarer auf dem Platz kommunizieren, mehr miteinander sprechen.“ Genau da fühlt sich der 21-Jährige trotz seines Alters bereits in einer Führungsrolle – die war ihm von Anfang an zugedacht: „Als ich zum FC gewechselt bin, waren wir viel im Austausch und haben erörtert, wie ich mich einbringen kann. Grundsätzlich betrachte ich mich schon als einen, der vorangeht. Schließlich verfüge ich ja über gewisse Erfahrungen.“

Saul profitiert mächtig von seinen Jahren beim VfL Wolfsburg, in dessen Internat er 2015 als U15-Niedersachsenauswahl-Spieler von der JSG Aller gewechselt war, um sich den Traum vom bezahlten Fußball zu erfüllen: „Dort habe ich am meisten gelernt, es ging schon richtig professionell zu.“ Bis zur U19 schnupperte er in die höchsten Nachwuchsklassen, ehe er 2019 in Holstein Kiels Zweitliga-Unterbau landete. Was Saul gleichzeitig ins Grübeln brachte, ob sich das mit dem Sprung nach ganz oben ausgehen würde: „Ich hatte ein gutes A-Jugend-Jahr an der Förde, dem sich aber leider eine schlechte erstes Herren-Saison mit Holstein II in der Regionalliga anschloss.“

Volle Konzentration aufs Jura-Studium

Luis Saul dachte endgültig um, nachdem er parallel ein Jura-Studium angefangen hatte – und verabschiedete sich von Ambitionen in Richtung Profi-Fußball. Sportlich hatte sich der gebürtige Hönischer in der Regionalliga umgeschaut, auch einige Angebote auf dem Tisch liegen. Weil aber das Studium so viel Spaß bereitete, konzentrierte er sich voll darauf: „Ich wollte einfach beruflich auf die sichere Variante setzen, anstatt mit 23 oder 24 immer noch irgendwo in der Regionalliga mein Glück zu versuchen.“

Das wiederum bekamen die Verdener Verantwortlichen spitz und realisierten die Verpflichtung des Defensiv-Kickers. Saul schaute sich am Hubertushain um, fand sofort „alles sympathisch. Ich wurde vom Team super aufgenommen, kannte ja noch ein paar Jungs von früher.“ So hatte es mit Elias Deblitz eine gemeinsame Zeit bei der JSG Aller gegeben, privater Kontakte zu Jonas Austermann bestand ebenfalls. „Es war praktisch ein nahtloser Übergang. Ich habe mich auch für den FC entschieden, weil ich Jura als Fernstudium absolviere, alles online erledigen kann und so nicht an eine Uni gebunden bin. Das will ich unbedingt fortsetzen. Und schließlich wohne ich ja wieder in Verden“, liegt Sauls Lebensmittelpunkt erst einmal fest in der Reiterstadt.

Freude über Neubarths Verlängerung

Wo längst die Landesliga-Mannschaft von seinen Stärken profitiert. Erkennen von Spielsituationen, Fähigkeiten im taktischen Bereich und Passspiel nennt die Stammkraft als Vorzüge – nicht zu vergessen die Kommunikation. Wobei Saul da jedoch auch noch Verbesserungsmöglichkeiten für sich sieht: „Ich möchte in Zukunft noch mehr sprechen, mit den Kollegen auf dem Platz interagieren und auch coachen. An diesen Punkten werde ich ebenso arbeiten wie an meinem linken Fuß. Außerdem erziele ich zu wenig Tore.“ Richtige Schwächen macht der Verdener indes nicht aus.

Apropos sprechen: Hier lernt Saul eine Menge von Trainer Frank Neubarth, der zu seiner Freude den Vertrag bereits über den Sommer hinaus ausgedehnt hat: „Frank hat so viele Erfahrungen gesammelt, alles selbst erlebt. Da kann er sich in jeden Spieler reindenken und uns mit seinen Ausführungen enorm helfen.“ Co-Trainer Andreas Dreßler bekommt ebenfalls dickes Lob ab: „Er macht einen super Job, ist immer Ansprechpartner. Was Andreas im Organisatorischen leistet, kann nicht hoch genug bewertet werden. Damit unterstützt er uns ungemein.“

Beste Voraussetzungen also, weiter die Oberliga im Visier zu behalten. Dass Defensiv-Spezi Luis Saul dabei je personeller Lage und taktischer Ausrichtung zwischen Innenverteidiger und Sechser pendeln muss, stört ihn überhaupt nicht: „Das ist mir sogar total recht, Hauptsache im Zentrum. Ich genieße dort die Freiheiten. Auch auf der Acht könnte ich dem Team helfen, aber bitte nicht weiter vorne.“ Ganz anders als er es sich für die Landesliga-Tabelle wünscht.