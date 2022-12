FC Verden 04 kassiert Lohn für viel Leidenschaft – 2:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Wieder ein Tor gegen Harsefeld: Robert Posilek (am Ball) traf zum Verdener 2:0, am Ende siegte der FC 2:1. Archiv © Westermann

Was für ein Triumph für den FC Verden 04: Im Landesliga-Verfolgerduell beim TuS Harsefeld gelang der gebeutelten Neubarth-Elf am Sonnabend ein 2:1 (1:0), mit dem sie dem Kontrahenten wieder dicht auf die Pelle rückt.

Verden – „Die Mannschaft hat überragend gekämpft, diese Herausforderung angenommen und eine ungeheure Leidenschaft auf den Platz gebracht“, freute sich Coach Frank Neubarth: „Sie hat sich den Sieg absolut verdient.“

Abwehr um Keeper Tiemann top

Die Allerstädter gingen äußerst diszipliniert an, wirkten lauf- und einsatzfreudig. Die Defensive um das Innenverteidiger-Duo Sikut/Saul ließ kaum Möglichkeiten zu, Harsefeld operierte viel mit hohen Bällen – da zeigte sich auch Keeper Jascha Tiemann voll auf dem Posten. Ihre Konter spielten die Verdener jedoch nicht gut aus – bis zur 45. Minute: Jonas Austermann legte quer, Nagel bugsierte die Kugel zum 0:1 ins eigene Tor.

Robert Posilek erlöst mit dem 2:0

In Hälfte zwei versuchte der Gastgeber Druck zu machen, aber die Reiterstädter standen weiter gut. Zwar setzte Jan-Ole Müller einen Strafstoß nach Foul am als Stürmer aufgebotenen Moritz Schmökel an den Innenpfosten (60.) und scheiterte Jalte Röpe allein vorm Keeper, aber Joker Robert Posilek machte fünf Minuten nach der Einwechslung mit dem 2:0 (88.) alles klar. Der Stürmer legte bei einem Konter nach perfektem Austermann-Zuspiel per Kopf an Pavlov vorbei und schob ein.

Richard Sikut muss verletzt raus

Da half Harsefeld auch das 1:2 (90.+1) durch Pascal Schawaller nicht mehr. Einziger Wermutstropfen: Richard Sikut schied mit Muskelfaserriss in der Wade aus (56.), Schmökel überzeugte dann hinten.