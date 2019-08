FC Verden 04 lässt es gleich einmal krachen

Verden – Besser hätte der Saisonauftakt für den FC Verdern 04 in der Fußball-Landesliga wahrlich nicht verlaufen können. So feierte das Team von Coach Frank Neubarth einen deutlichen 4:1 (2:1)-Erfolg beim VfL Güldenstern Stade und fuhr damit einen seiner höchsten Auswärtssiege zum Auftakt ein.

Doch Verdens Co-Trainer Andreas Dressler wollte den Ball da später ganz flach halten, konstatierte: „Stade hat uns in den ersten Minuten von einer Verlegenheit in die nächste geworfen, hat eine bärenstarke Anfangsphase gehabt. Da standen wir gehörig unter Druck. Dasselbe ist uns dann noch einmal 15 Minuten vor dem Abpfiff passiert, als alle bei uns einen Schritt weniger gemacht haben und wir so Stade noch einmal unnötig ins Spiel haben kommen lassen. Doch am Ende geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung. Allerdings wissen wir dieses Ergebis auch sehr gut einzuschätzen.“

Bereits nach sieben Minuten lagen die Reiterstädter nach einem Treffer von Stades Goalgetter Pascal Voigt in Rückstand. Nachdem die Gäste dann den ersten Ansturm überstanden hatten, schlugen sie eiskalt zurück. Erst verwertete Nick Zander einen durchgesteckten Ball zum 1:1 (13.), nur fünf Minuten später ließ es dann Jonathan Schmude krachen, als er zum 2:1 für seine Farben traf.

Nach der Pause wollten die Verdener abwartend spielen, doch vom VfL kam nun überraschend wenig. Konsequenz: Abermals Nick Zander aus spitzem Winkel (55.) sowie Kato Tavan nach feiner Austermann-Flanke (60.) trafen zum 4:1. Das war es dann, auch wenn der FC die Partie selbst noch einmal spannend machte, allerdings ohne Gegentor blieb. vst