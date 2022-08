FC Verden 04: Jalte Röpe in Gellersen vor Startelf-Einsatz

Von: Ulf Horst von der Eltz

Wohl in der Startelf: Verdens Jalte Röpe. © Wächter

Die Kür gegen Harsefeld hat der FC Verden 04 mit Bravour gemeistert und zum Landesliga-Start ein 4:2 über den Top-Favoriten hingelegt. Am Sonntag (15 Uhr) folgt nun beim TSV Gellersen quasi die Pflicht.

Verden - „Das Spielerische wird wohl auf dem kleinen Platz, auf dem immer eine besondere Atmosphäre herrscht, nicht an erster Stelle stehen. Wir werden uns den Zweikämpfen stellen müssen“, weiß Frank Neubarth, Trainer des FC Verden 04, um den Charakter des Auswärts-Matches in der Fußball-Landesliga beim TSV Gellersen.

Frank Neubarth warnt vor gut geschultem TSV

Der Gastgeber verfügt nicht über den großen Namen, überzeugt jedoch mit gefährlichen Kontern über seine schnellen Leute. „Aber die Mannschaft ist nicht nur taktisch gut geschult, sondern hat auch fußballerisch einiges zu bieten. Es besteht also überhaupt kein Grund, sie zu unterschätzen“, fordert Neubarth höchste Seriosität. Und bei der erwarteten Hitze sollte seine Elf tunlichst nicht einem Rückstand hinterherlaufen müssen.

Luis Saul muss nach Ampelkarte ersetzt werden

Nach der späten Gelb-Roten Karte für Luis Saul steht zumindest eine Änderung in der Sieger-Truppe des FC an. Wahrscheinlich weicht der Coach von der normalen Doppelsechs ab, lässt Jan-Ole Müller den defensiveren und Jalte Röpe den offensiveren Part übernehmen. Das Talent aus Heeslingen steht also nach guten Leistungen vorm Startelf-Einsatz. Jonathan Schmude (krank) und Eddy Kelsch (Urlaub) fehlen.