Verden International wirft Schatten voraus

Vom 6. bis 11. August trifft sich die internationale Reitsportelite in Verden. Für Ticketinfo öffnet der Hannoveraner Verband seine Tore. Nur selten sieht man auf einem internationalen Reitturnier ein so breites Prüfungsangebot. Von Fohlenauktion über Stutenschau und Jungpferdeprüfungen bis hin zum Grand Prix sind alle Altersklassen vertreten.

Verden – Verden International hat sich als Treffpunkt für Reiter und Züchter aus aller Welt etabliert. Mit dem breiten Spektrum an Prüfungen für alle Altersklassen ist es ein Reitturnier wie kein anderes. Beginnend mit der Herwart von der Decken-Schau für die besten dreijährigen hannoverschen Stuten, über die Hannoveraner Jungpferdechampionate bis hin zum Großen Preis der Reiterstadt Verden kann man Pferde verschiedenen Alters- und Leistungsstands bestaunen.

Die Hannoveraner Championate bieten den jungen Dressur- und Springpferden die Möglichkeit, sich erstmalig vor großem Publikum zu präsentieren. Nicht selten kann man den Sieger dieser Championate einige Jahre später in den ganz großen Prüfungen wieder finden. Auch wer sich selbst seinen zukünftigen Champion sichern will, der wird in Verden fündig: Bei der Verdener Fohlen- und Zuchtstutenauktion kommen am Freitag- und Samstagabend die jüngsten Hannoveraner in der Niedersachenhalle zur Versteigerung.

Ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter aufstrebender Dressurpferde ist die Teilnahme am Nürnberger Burg-Pokal. Eine der Qualifikationsprüfungen für sieben- bis neunjährige Nachwuchs- Grand-Prix-Pferde wird im Rahmen der Turniertage stattfinden. Doch nicht nur den jungen Pferden gibt Verden International die Chance, sich auf großem Parkett zu beweisen. Junge Dressurreiter, die sich auf dem Weg in den Spitzensport befinden, treten im Piaff-Förderpreis an. Für die Altersklasse U18 gibt es eine Qualifikationsprüfung zum Finale des „Children Youngstars Cup presented by Hengsthaltung Kemper GmbH“, das im Rahmen der Aachen Dressage Youngsters erstmalig am ersten Dezemberwochenende ausgetragen wird. Die beiden Besten der Qualifikation dürfen am Finale teilnehmen. Höhepunkt der Dressurprüfungen ist der Grand Prix Special am Sonntagnachmittag.

International wird es im Springstadion, wenn sich Reiter aus aller Welt in drei verschiedenen Touren messen. Eine Barrieren-Springprüfung rundet den sportlichen Teil des Samstags ab. Den krönenden Abschluss der spektakulären Turniertage bietet der Große Preis der Reiterstadt Verden.

Dass Verden International mehr ist als Sport und Zucht, ist bekannt. Die Ausstellung rund um das Gelände findet in jedem Jahr großen Zuspruch. Der Show-Abend am Samstag lockt Besucher aus nah und fern an die Aller.