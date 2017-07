Verden International – Spring- und Dressursport pur in der Allerstadt

Verden - Das Pferdeland Niedersachsen steht vom 1. bis 6. August im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wenn Verden International Spring- und Dressursport pur bietet. Den Auftakt macht ein züchterisches Highlight mit der Herwart von der Decken-Schau. Internationale Beachtung findet die Einbindung der Hannoveraner Zuchtstuten- und Fohlenauktion. Pures Vergnügen bietet der Showabend..

Verdens internationales Turnier verknüpft Pferdesport und -zucht und bietet mit der Einbindung der Auktion zudem alles an einem Standort. Zudem birgt das Programm von der Reitpferdeprüfung bis zum Großen Preis der Reiterstadt Verden und dem Grand Prix Special die gesamte Bandbreite von Pferden in unterschiedlichen Stadien der Ausbildung.

Allein 19 internationale Springprüfungen, inklusive der Amateurtour sowie die Hannoveraner Springpferde-Championate bieten den besten Ausblick auf das, was im Pferdesport möglich ist. Gäste aus rund 15 Nationen sind in Verden in jedem Jahr dabei. Verden International ist drei Wochen vor den Europameisterschaften der Platz, an dem die Form von Championatspferden überprüft werden kann, der aber genauso die zukunftsorientierte Arbeit mit heranwachsenden Pferden bietet und eine Plattform für den Nachwuchs im Lande ist. Genannt haben neben regionalen Spitzenreitern unter anderem Meredith Michaels-Beerbaum, Janne-Friederike Meyer-Zimmermann, Eva Bitter Marco Kutscher und Holger Wulschner.

In der Dressur ruht die Konzentration im internationalen Bereich auf zwei ganz klassischen Prüfungen: Dem Grand Prix de Dressage und dem Grand Prix Special. Beide Prüfungen zählen zum Championatsprogramm und auch für die Dressurreiter geht es drei Wochen später um EM-Medaillen in Göteborg. Neben diesen absoluten Highlights ist Verden erneut Gastgeber für den Piaff-Förderpreis, die wichtigste Nachwuchsserie Dressur für die Generation U25 und bringt die Bundessieger Children zum Vergleich ins Dressurviereck. Starten wird das komplette russische Team, das nach Verden zur EM weiter reist. Aber auch deutsche und ausländische Dressurcracks wie Svenja Peper, Hartwig Burfeind, Inessa Merkulova und Judy Reynholds werden dabei sein.

Zuschlag für DKB-Bundeschampionaten erhalten

Verden International hat 2017 erneut den Zuschlag für die Ausrichtung von Qualifikationen zu den DKB-Bundeschampionaten erhalten. Für die fünf und sechs Jahre alten Dressurpferde geht es darum, das Ticket ins Finale im September in Warendorf zu erhalten. Die Bundeschampionate sind die wichtigste Plattform zur Überprüfung der Fortentwicklung von Sport und Zucht bei den Nachwuchspferden.

Erfolgreiche Pferdezucht basiert auf guten Stuten und Hengsten. Die besten dreijährigen Stuten aus allen Zuchtbezirken stehen im Mittelpunkt der Herwart von der Decken-Schau am Dienstag. Diese Schau ist traditionell der “Opener” für Verden International. Die Präsentation wird in spring- und dressurbetont gezogenen Stuten unterteilt und verschafft einen perfekten Überblick.

Bereits im vergangenen Jahr kam diese Neuerung gut an, jetzt ist es wieder soweit. Die Verdener Auktion – Fohlen und Zuchtstuten – ist in das Turnier Verden International integriert. Das kommt besonders den internationalen Kunden, aber auch der deutschen Kundschaft entgegen, die Turnier und Auktion am gleichen Wochenende perfekt miteinander verbinden kann. Exzellente Zuchtstuten und ausgesucht qualitätsvolle Fohlen kann der Hannoveraner Verband am 4. und 5. August präsentieren. Sowohl die Präsentation der Auktionsstuten und -fohlen, als auch die Auktion selbst finden in der Niedersachsenhalle statt.