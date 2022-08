6:0 – FC Verden 04 im Rausch an die Tabellenspitze

+ © Wächter FC-Torschütze: Fabio Leschinsky. © Wächter

Fußball-Landesligist FC Verden 04 grüßt als neuer Spitzenreiter: Die Neubarth-Elf feierte am Sonntag einen 6:0 (0:0)-Kantersieg beim TSV Gellersen und übernahm dank des Torverhältnisses die Tabellenfühung.

Verden – „Eine schöne Momentaufnahme, die allerdings natürlich noch nichts aussagt zu diesem frühen Zeitpunkt“, meinte Frank Neubarth. Dennoch freute sich der Trainer über eine äußerst seriöse Vorstellung seiner Schützlinge, die „diszipliniert, lauf- und kampfstark sowie konzentriert diese Aufgabe gelöst haben. Wir haben auf unsere Chancen gewartet und sind nicht wild draufgegangen.“ Genau davor hatte Neubarth im Vorfeld gewarnt. Und so wollten beide Teams im ersten Abschnitt nicht in den entscheidenden Konter laufen. „Wir haben bei den hohen Temperaturen die Ruhe bewahrt“, lobte der Ex-Profi.

Thomas Celik löst den Knoten

Nachdem im ersten Abschnitt Chancen noch Mangelware geblieben waren, löste Thomas Celik mit dem 1:0 (54.) den Knoten. Einen Super-Pass von Dennis Hoins in die Tiefe nutzte der Stürmer allein vor dem Keeper eiskalt. „Dann sind die Gellerser eingebrochen, wir haben auch in der Höhe verdient gesieht“, resümierte Neubarth die zweite Halbzeit.

Jonas Austermann erhöhte nach Celik-Vorarbeit auf 2:0 (59.), dem Hoins nach Schippert-Flanke schon bald das entscheidende 3:0 (65.) folgen ließ. Die mit dem zuvor fraglichen Jan-Ole Müller und Kevin Brandes als Doppelsechs agierenden Allerstädter spielten nun ihre Dominanz aus. Eine Kombination durch die Mitte nutzte Robert Posilek zum 4:0 (83.).

Auch Zugang Fabio Leschinsky trifft

Zu Neubarths Freude durfte sich auch Neuzugang Fabio Leschinsky, dessen Freigabe aus der U19 des FC Oberneuland in der Vorbereitung noch nicht vorgelegen hatte, im ersten Pflichtspiel-Einsatz in die Torschützenliste eintragen. Das Offensiv-Talent markierte das 5:0 (88.). „Eine gute Ergänzung vorne, Fabio muss sich aber zunächst hintanstellen“, bleibt der FC-Coach realistisch. Den Schlusspunkt setzte Richard Sikut per Kopf nach Röpe-Ecke zum 6:0 (90.). „Wir hatten sogar noch drei, vier Chancen mehr. Aber wir wollen die Kirche im Dorf lassen, das 6:0 ist natürlich ein herausragendes Ergebnis“, zeigte sich Neubarth rundum zufrieden.