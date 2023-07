FC Verden 04 II verpflichtet Defensiv-Trio aus Walsrode

Von: Ulf Horst von der Eltz

Flexibel auf beiden Seiten einsetzbar: Außenverteidiger Max Loos kommt mit zwei Vereinskollegen von Germania Walrode zum FC Verden 04 II. © Verein

Drei weitere Verstärkungen für den FC Verden 04 II: Die Defensivspieler Robin Schroeb, Max Loos und Marek Thom wechseln aus Walsrode zum Bezirksligisten. FC-Trainer Jan Twietmeyer erzielte am Freitagnachmittag die Einigung mit den Germanen.

Verden – „Wir haben in guten Gesprächen eine für beide Seiten vernünftige Lösung gefunden.“, meinte der B-Lizenz-Inhaber. Die wichtigste Erwerbung ist Schroeb. „Mit seinen zwei Metern hat er Idealgröße für einen Innenverteidiger. Robin bringt Zweikampf- und Kopfballstärke mit, ist dabei technisch sehr gut und kommunikativ“, nennt Coach Twietmeyer die Qualitäten des 25-Jährigen. Die sind vor allem gefragt, weil Lars Buhr einen Kreuzbandriss auskurieren muss, dazu Vater wurde, einen neuen Job hat und somit erst ab nächsten Sommer wieder voll dabei ist.

Innenverteidiger Schroeb hat Gardemaß

Auch Außenverteidiger Max Loos besitzt die Klasse für einen Startelfplatz, der 24-Jährige kann auf beiden Seiten eingesetzt werden. Tempo, Pass- und Positionsspiel gefallen Twietmeyer, der weitere Stärken sieht: „Hinzu kommt seine ruhige Art, er ist spielintelligent.“

Loos und Thom verteidigen außen flexibel

Mit reichlich Erfahrung kommt der 28-jährige Thom an den Hubertushain. Der Außenverteidiger punktet mit einem ausgeprägten Offensivdrang. „Von links und rechts kann Marek gute Flanken schlagen. Er ist darüber hinaus äußerst kommunikativ, was wir vergangene Saison ein wenig in unserer Defensive vermisst haben“, lobt Twietmeyer den dritten Walsroder Zugang.

Nach Lasse Homann aus der eigenen Ersten, Marvin Mell vom SVV Hülsen und Kai Klein vom SV Hönisch komplettiert das Germania-Trio die Neuerwerbungen zu einem Sextett.