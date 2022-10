Verden II: Spiel muss kurzfristig verlegt werden

Von: Frank von Staden

Teilen

Fehlt: Steen Burford. © Privat

Das wäre doch mal eine reizvolle Abendaufgabe für den Bezirksliga-Aufsteiger FC Verden 04 II gewesen, der am Freitag den hohen Titelfavoriten FC Worpswede zu Gast gehabt hätte, doch daraus wird nichts. „Das Stadion ist gesperrt worden, deshalb haben wir das Heimrecht getauscht, spielen jetzt in Worpswede um 19 Uhr“, so Verdens Coach Jan Twietmeyer.

Verden – „Wenn wir da was beschicken wollen, ist hohe Laufbereitschaft eine Grundvoraussetzung. Sottrum und Bassen haben gezeigt, dass mit einer fairen Ekeligkeit auch gegen dieses Team was geht“, sagt Twietmeyer weiter, der personell etwas umbauen muss, da Abwehrrecke Steen Burford (privat) definitiv fehlen wird und einige andere Spieler derzeit kränkeln. Ob Nick Zander (Leiste) wieder einsteigen kann, bleibt abwarten.