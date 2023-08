FC Verden 04 II: Levin Felsch zum Auftakt dabei

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Rechtzeitig gesund: Verdens Levin Felsch spielt in Heeslingen mit. © von der Eltz

Gleich zu Beginn ist der FC Verden 04 II in der Bezirksliga gefordert: Am Freitag reist die Twietmeyer-Elf zum Heeslinger SC II (Anpfiff um 19:30 Uhr), am zweiten Spieltag kommt Titelfavorit TSV Ottersberg an den Hubertushain.

Verden - „Straffes Programm, da müssen wir hellwach sein“, meint Coach Jan Twietmeyer. In Heeslingen fehlt Kato Tavan, der nach Bänderriss im Test nicht wie erhofft mitmischen kann. Der Co-Trainer gab den Innenverteidiger, hier kehrt Levin Felsch zurück, der zuletzt erkrankt fehlte. „Heeslingen ist eine spielstarke Truppe. Zu Saisonbeginn weiß man auch nie, wer aus dem Oberliga-Kader spielt“, so Twietmeyer.