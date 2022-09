3:4 – FC Verden 04 findet seinen Meister

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Keine Chance, an den Ball zu kommen: Verdens Thomas Celik (blaues Trikot) kommt zu spät – Bornreihes Keeper Lohmann nimmt den Ball auf. Den Hit verlor der FC am Ende verdient 3:4. © Leeske

Ausgerechnet im Hit gegen den SV BW Bornreihe kassierte der FC Verden 04 am Sonntag mit dem verdienten 3:4 (1:1) seine erste Saisonpleite. Die viel zu fehlerhafte Neubarth-Elf purzelte somit vom ersten auf den dritten Platz der Landesliga-Tabelle.

Verden – Was für ein Spektakel! Sieben Tore sahen die Fans am Sonntag im Landesliga-Hit zwischen dem FC Verden 04 und dem SV BW Bornreihe – am Ende gingen die meisten von ihnen enttäuscht nach Hause: Mit dem verdienten 3:4 (1:1) kassierte die Neubarth-Elf die erste Saisonniederlage und rutschte vom ersten auf den dritten Tabellenplatz ab.

Jascha Tiemann verhindert frühen Rückstand

„Wir haben in keiner Phase Sicherheit und Ruhe reinbekommen, zu viele Fehler gemacht und den Gegner praktisch zu Chancen und Gegentoren eingeladen“, nannte FC-Coach Frank Neubarth die Hauptgründe für die ersten Punktverluste nach vier Siegen. Von Beginn an diktierten die Gäste das Geschehen auf dem Hubertushain und stürzten die Verdener von einer Verlegenheit in die nächste – so konnten die Platzherren von Glück reden, dass sie nicht aussichtslos hinten lagen und mit einem 1:1 in die Kabine gehen durften.

Schon in den sieben Anfangsminuten hätte es dreimal klingeln können, aber zunächst rettete Jascha Tiemann gegen Menger, dann gegen van Koll – und schließlich verzog Dähnenkamp freistehend. Zwar gab Jonas Austermann den ersten Warnschuss gegen den Außenpfosten ab (20.), danach war aber wieder die Meyer-Elf am Drücker. Aus Kurzdistanz schoss Bähr den früh für den am rechten Fuß verletzten Richard Sikut gekommenen Luis Saul an (25.), dann fiel die längst überfällige Führung: Eine Linne-Flanke köpfte Philip Bähr zum Bornreiher 1:0 ein (29.) – Moritz Schmökel hatte sich durch einen einfachen Doppelpass ausmanövrieren lassen. Das 1:1 durch Jan-Ole Müller, der nach Kopfballverlängerung von Dennis Hoins aus 16 Metern traf (45.+2), war äußerst schmeichelhaft für Verden,

Jonas Austermanns 2:1 hält nur drei Minuten

Hälfte zwei begann mit einer wilden Viertelstunde: Austermann tanzte einen Gegenspieler aus, umkurvte Keeper Lohmann und traf zum 2:1 (47.). Sicherheit brachte das nicht, Vinzenz van Koll (50.) und Bähr (52.) nutzten zwei Verdener Fehler aus – beim 2:3 wartete der FC vergeblich auf einen Abseitspfiff. „Wir haben in die Duellen eins gegen eins keinen Zugriff gefunden und sind nicht konsequent in die Zweikämpfe gekommen“, haderte Neubarth.

Wobei der Ex-Profi seiner jungen Elf Fehler zugesteht: „Wir müssen das akzeptieren und nächstes Mal besser machen.“ Bisher wurden Patzer nicht so ausgenutzt wie von den teils bärenstark aufspielenenden Bornreihern. Die ließen sich nämlich auch vom 3:3 (61.) durch Thomas Celiks Kopfball nach Hoins-Flanke nicht vom Erfolgsweg abbringen. Und so war das 3:4 (76.) durch Justin Dähnenkamps Lupfer nach einem eigentlichen Befreiungsschlag von Küstner die logische Folge. Insgesamt fehlte dem FC die letzte auch körperliche Überzeugung, sodass er im Hit seinen Meister fand.