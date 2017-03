1. TSC Verden – das eigene Publikum begeistern

Verden - In der Aller-Weser-Halle steigt das 9. Verdener Tanzsportwochenende der Landesliga Nord Gruppe B und der Regionalliga Nord. Den Anfang macht am Sonnabend das A-Team des 1. TSC Verden beim Turnier der Regionalliga Nord. Mit seiner Choregrafie unter dem Namen „Unity“ wollen die Tänzer den starken vierten Platz vom Saisonauftakt wieder in Angriff nehmen. Dementsprechend hat es unter der Leitung von Hendrik Rethmeyer und Martin Gancarczyk den Trainingsumfang noch einmal erhöht. Das Ziel ist, dem fachkundigen Verdener Publikum zwei tolle Durchgänge zu präsentieren. Der Einlass beginnt um 14 Uhr. Das Turnier der Regionalliga Nord startet um 15 Uhr.

Am Sonntag nehmen das B-und das C-Team des 1. TSC Verden dann das Unternehmen Landesliga Nord Gruppe B in Angriff. Das B-Team will hier den starken ersten Platz aus dem vorigen Turnier bestätigen. Es hat sich in dieser Saison stetig gesteigert und die Teilnahme am Aufstiegsturnier zur Oberliga Nord ist ihm fast nicht mehr zu nehmen. Zum Thema „Signature“ will das Team unter der Leitung von Stephan Schicke die Zuschauer begeistern.

Das C-Team tanzt zum Thema „Unity“ ebenfalls bislang die beste Saison, die ein C-Team des 1. TSC Verden jemals getanzt hat. Optimal eingestellt von den Trainern Katharina Bornhöft und Mirco Kramer zeigte die aus vielen Neueinsteigern bestehende Formation bislang sehr geschlossene und durchaus selbstbewusste Leistungen, die mit ersten Plätzen im kleinen Finale und damit mit dem sechsten Platz in der Endabrechnung belohnt wurden. Der Einlass beginnt am Sonntag um 13 Uhr, das Turnier startet um 14 Uhr.