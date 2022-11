FC Verden 04: Brandes und Meyer rücken in die Startelf für Cuxhaven

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Komm in unsere Mitte: Mathis Meyer dürfte von Beginn an für den FC spielen. © Privat

Der nächste Neuling wartet auf den FC Verden 04: Im Landesliga-Duell gastiert die Neubarth-Elf am Sonntag (14 Uhr) bei Rot-Weiß Cuxhaven.

Verden - Nach dem 2:1 über Lindwedel-Hope rechnet Coach Frank Neubarth mit einem ganz anderen Spiel: „Die Gastgeber werden in erster Linie auf schnelles Umschalten aus kompakter Defensive setzen. Hinten haben sie stabile Burschen dabei.“

Für seine Allerstädter bedeute das, den Kontrahenten ständig zu bearbeiten und Fehler im Aufbau zu vermeiden, damit man eine gute Konterabsicherung habe. Zwar stehen die Rot-Weißen auf einem Abstiegsplatz, konnten bisher aber auch überraschende Ergebnisse abliefern.

Dennis Hoins wieder vorne

In seiner Aufstellung muss Neubarth Änderungen vornehmen. Thomas Celik fällt mit Innenbandverletzung länger aus, den Platz wird wie nach dem Wechsel gegen Lindwedel-Hope wieder Kevin Brandes einnehmen. Luis Saul brummt eine Gelbsperre ab, dafür rückt Mathis Meyer in die Startelf. „Er hat in Uphusen überzeugt und war auch letzte Woche nach seiner Einwechslung stabil“, vergibt Verdens Coach das Mandat ans Eigengewächs.

Dennis Hoins, zuletzt erneut als Torschütze, wird vom Ex-Werder-Profi auch an der Nordseeküste nach vorne beordert. Der Favorit muss weiterhin auf Jonathan Schmude, Robert Posilek und Eddy Kelsch (mit dem Fuß umgeknickt) verzichten.