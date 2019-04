Verden: Es bleibt die Verzweiflung

Weiterer Rückschlag für den FC Verden 04: Auch das Landesliga-Match gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf verlor die Lindhorst-Elf am Sonntag 0:3 (0:1). Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den der SV BW Bornreihe belegt, beträgt nun sechs Punkte.

VON ULF VON DER ELTZ

Verden – Dass Sascha Lindhorst, Trainer des Landesligisten FC Verden 04, einen hoffnungsvollen Blick aufs Nachholspiel am Ostersonnabend gegen Primus Eintracht Celle wirft, beschreibt irgendwie die Verzweiflung: „Da erwartet keiner etwas von uns, da können wir befreit von allen Dingen aufspielen.“ Seit dem 0:3 (0:1) am Sonntag gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf ist die Lage noch prekärer geworden.

Es war ein Match, das der Favorit hochverdient gewonnen hat. Ein Match, in dem die Allerstädter vor allem im Spiel nach vorne alles andere als Landesliga-Niveau gezeigt haben. „Die Situationen kommen nicht zum Ende, die Bälle bleiben hängen oder werden zu lange gehalten. So sind wir völlig ungefährlich“, musste Lindhorst einräumen.

Dabei dürfen die Verdener für sich reklamieren, dass gleich mehrere Stammspieler nicht mithelfen konnten – in erster Linie in der Defensive. Es fehlten die verletzten Steen Burford, Sören Radeke, Mirco Temp. Und auch Keeper Stefan Wöhlke hatte abgewunken. Kato Tavan, als Linksverteidiger gestartet, schied kurz vor der Pause mit Verdacht auf Bänderriss aus. Die Viererkette mit Bjarne Geils, der eigentlich auch nicht hätte spielen dürfen, Philipp Büssenschütt, Fredi Bormann und Tavan stand in dieser Besetzung erstmals auf dem Rasen. Dass da oft die Abstimmung fehlte, scheint nur logisch. Nach Tavans Aus übernahm Youngster Dino Delic den Posten.

Glück hatten die Domstädter, dass Ahlerstedt daraus zu wenig Kapital schlug und zur Pause lediglich 1:0 in Front lag. Höft hatte nach klugem Pass von Yaman, der die Kette überraschte, freistehend getroffen (15.). Weitere Hochkaräter ließ der Tabellenvierte fahrlässig liegen. Und die Verdener? Sie hatten zweimal Pech, als Jonas Austermann mit einem abgefälschten Schuss (10.) und mit einem Flatterball (28.) an Keeper Haepp scheiterte. „Ahlerstedt war besser. Wir konnten froh sein, dass wir nicht höher in Rückstand geraten sind. Wir haben zu viele Bälle im Zentrum verloren“, so Lindhorst.

Und so ergab sich die Chance zum Ausgleich, als Büssenschütt mit einem strammen Schuss im gut reagierenden Haepp seinen Meister fand (56.). „Sicher wäre der das 1:1 äußerst glücklich gewesen. Aber das Glück braucht man dann auch gegen eine so starke Mannschaft.“ Bitter für den FC, dass den weiteren Gegentoren praktisch Einladungen vorausgingen. Beim 0:2 (75.) durch Niekersens Kopfball segelte ein Freistoß an den Fünfer. Lindhorst: „Den müssen wir einfach abwehren.“ Und beim 0:3 (90.) hatten die Verdener schon abgeschaltet, als Niekersen einen Eckball aus 16 Metern volley ins untere Eck donnerte. „Da gibt es einen klaren Plan, der nicht eingehalten wurde. Manch einer sagt, dass der dritte Treffer nicht mehr wichtig ist. Mich ärgert er aber, da es am Ende vielleicht auf ein Törchen ankommen kann“, haderte der Völkerser.

In der Sturmmitte mühte sich Nick Zander nach Kräften, blieb aber gegen die routinierte SV-Abwehr chancenlos. Von Thomas Celik kam kaum etwas von der linken Seite. Und als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff wurde Patrick Zimmermann schmerzlich vermisst.