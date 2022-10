FC Verden 04: Bei Thomas Celik wird’s wohl gehen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Noch zwickt der Rücken – bis Sonntag dürfte Verdens Thomas Celik (am Ball) aber wieder einsatzbereit sein und gegen Lüneburg auflaufen. Archiv © Westermann

Von der Papierform her eine machbare Aufgabe: Fußball-Landesligist FC Verden 04 erwartet am Sonntag (15 Uhr, Hubertushain) den MTV Treubund Lüneburg und will mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze nicht noch mehr abreißen lassen.

Verden – Aber Coach Frank Neubarth warnt vor den Salzstädtern, die sich nach schwachem Saisonstart gefangen haben: „Mit vielen Jungs aus der U19 zahlten sie zunächst Lehrgeld. Mittlerweile sind sie gefestigt, werden anlaufen und über Konter ihren Erfolg suchen. Denn in diesem Bereich sahen sie zuletzt gut aus, weil sie kicken können.“ Für den Favoriten heißt das wie so oft, dass die Konzentration hochgehalten werden sollte: „Keine Fehler im Aufbau, die Konterabsicherung muss stimmen.“

Schmökel, Posilek, Meyer, Kelsch, Schmude fehlen

Und es braucht eine Verbesserung in Sachen Chancenverwertung, nachdem beim 1:0 in Hedendorf regelrechter Wucher betrieben wurde. Neubarth bleibt aber noch gelassen: „Solche Phasen hast du immer mal, in denen die Kugel nicht rein will. Aber das wird sich auch wieder ändern. Wichtig ist, dass wir uns die Chancen herausspielen.“

Personell könnte es besser aussehen: Moritz Schmökel, Robert Posilek, Mathis Meyer, Eddy Kelsch (alle verletzt) und Jonathan Schmude (gesperrt) fehlen. Da wäre es gut, wenn Thomas Celik trotz Rückenproblemen auflaufen könnte. Coach Neubarth: „Ich denke, bis Sonntag wird es wieder gehen.“