34. Sport & Schau: Riesen aus einer anderen Welt

Verden - Es ist eine Erfolgsgeschichte wie im Bilderbuch. Nach internationalen Performances in Asien, Russland, Nordamerika und Europa geben Dundu, die leuchtenden Giganten von Großpuppenbauer Tobias Husemann, ein besonderes Gastspiel bei der Sport & Schau. Die revolutionäre, weltweit größte freispielbare Puppe, macht sich am 6. Januar graziös und mit natürlicher Anmut auf in die Verdener Niedersachsenhalle zur Show-Veranstaltung.

Dundu ist eine Großpuppe und sie ist eine Weltberühmtheit. Mit ihr ist es dem Puppenbauer Tobias Husemann gelungen, eine mechanische Riesenstabmarionette zu gestalten, eine imposante Erscheinung. Die Idee für die Lichtriesen entstand vor über zehn Jahren bei einem Gastspiel in Israel und sie war vom ersten Auftritt an ein Erfolg. Ihre Größe, die nahezu sternengleichen Lichteffekte und die fast menschlichen Bewegungen führen dazu, dass bei seinen Zuschauern Atem und Zeit einfach still stehen. Dabei erwecken fünf Puppenspieler den sanften Riesen zum Leben und erschaffen, zusammen mit einer hoch entwickelten Motorik der Puppe, die perfekte Illusion.

Überall da, wo die weltgrößten Riesenmarionetten zum Leben erwachen, ziehen sie die Menschen in ihren Bann. Helene Fischer haben sie in ihrer ARD-Fernsehsendung ebenso verzaubert wie die Jury der TV-Show „Die Puppenstars“. Jetzt bereichern die Dundus Show die größte Sportgala Norddeutschlands in einer Premiere.

Da kommt kein gewöhnliches Marionettentheater. Was die Zuschauer der 34. Sport & Schau erwartet, ist eine Performance. Musik verbindet sich mit Puppenspiel, Figuren interagieren mit dem Publikum. Das ist aufregend und immer anders. Über fünf Meter groß und besetzt mit mehr als 250 LED-Lampen, schafft der sanfte Riese Dundu eine faszinierende und atemberaubende Atmosphäre und entführt die Zuschauer aus dem Alltag.

Innovative Bauweise der Marionetten

Das Besondere an den Dundu-Marionetten ist nicht zuletzt ihre innovative Bauweise: Ihre Körper sind transparent und luftdurchlässig. Eine Faser mit Drahtverstärkung formt die Figuren, die an Gliederpuppen erinnern. Dank ihrer Beleuchtung, die am gesamten Fasernetz befestigt ist, bringen die beiden Riesen auch die dunkelste Nacht zum Leuchten. Die fünf Puppenspieler erzielen die fließenden, fast schwebenden Bewegungen dadurch, dass sie jedes Körperteil einzeln bewegen können und das Gewicht von bis zu 30 Kilogramm tragen.

Mit seiner magischen Wirkung fasziniert und vereint die weltweit einzigartige Stabmarionette alle Nationen rund um den Globus. Und nach Auftritten in Singapur, Dubai, Israel, Asien, Russland und Co. fehlt eigentlich nur noch Verden. Karten gibt es in allen Geschäftsstellen der Kreiszeitung und hier im Internet.