Verden-Allers Lotta Bunte macht die Überraschung perfekt – 27:26

Verden - Fünf Spiele vor Saisonende bleibt der TSV Morsum II nach dem 31:14-Kantersieg gegen Schlusslicht TuS Sulingen II an der Tabellenspitze der Handball-Regionsoberliga der Frauen. Erster Verfolger ist die HSG Phoenix II, während Cluvenhagen/Langwedel nach der überraschenden 26:27-Niederlage bei der HSG Verden-Aller II schon fünf Punkte Rückstand hat.

TSV Morsum II – TuS Sulingen II 31:14 (15:7). „Zu diesem Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Dafür war der Klassenunterschied zu groß. Sulingen hat bis zum Schluss prima gekämpft und fair gespielt“, resümierte Morsums Trainer Marco Behrmann nach einem entspannten Nachmittag. Seine Mannschaft hatte von Beginn an alles im Griff und führte nach 21 Minuten und einem Treffer von Tanja Dopmann mit 10:3. Zur Pause stand es 15:7 für die Gastgeberinnen. Nach dem Wechsel wurde die Morsumer Überlegenheit von Minute zu Minute noch größer, sodass es nach 40 Minuten 19:9 hieß. Am Ende gab es über ein 28:12 einen überlegenen 31:14-Sieg für den Tabellenführer, der dem Titel damit wieder ein Stückchen näher gekommen ist.

TSV Intschede II – HSG Bruchhausen-Vilsen 25:36 (12:22). Bruchhausen-Vilsen zeigte sich von der Niederlage während der Woche in Sottrum erholt und bestimmte vom Anpfiff weg das Spielgeschehen. Nach einem Blitzstart lagen die HSG nach zehn Minuten schon mit 10:3 in Führung. Bei den stark ersatzgeschwächten Gastgeberinnen lief der Ball nicht wie gewohnt durch die Reihen und auch die Fehlerquote war insgesamt zu hoch. Zur Halbzeit lag der Neuling bereits mit zehn Toren (12:22) zurück. Nach dem Wechsel kam Intschede etwas besser ins Spiel, auch weil die HSG einen Gang zurückschaltete. Am Ende gab es über ein 28:20 und 32:21 einen verdienten 36:25-Sieg für die Gäste. Erfolgreichste Torschützin bei Intschede war Lisa-Marie Gerling mit neun blitzsauberen Feldtoren.

TuS Rotenburg II – TSV Daverden 19:22 (11:11). Daverden wurde erfolgreich von Henning Behnken gecoacht, der den verhinderten Karsten Voigt vertrat. Zwar gingen die Gäste nach zehn Minuten durch Ines Behnken mit 5:2 in Führung, doch Rotenburg kam zurück und glich nach 25 Minuten zum 8:8 aus. Zur Halbzeit stand es leistungsgerecht 11:11. Nach dem Wechsel nahm Daverden gegen einen konditionell nachlassenden Gegner immer mehr das Heft in die Hand und lag nach dem Treffer von Sabrina Rehbock nach 45 Minuten mit 19:15 in Führung. Dieser Vorsprung wurde bis zum Abpfiff in etwa gehalten, sodass es am Ende mit 22:19 einen verdienten Sieg gab. Beste Torschützin bei den Gästen war Vera Prüser mit fünf Treffern.

HSG Verden-Aller II – HSG Cluvenhagen/Langwedel 27:26 (11:11). Verden-Allers Reserve erwies sich wieder einmal als Favoritenschreck. „Wir haben von der ersten Minute Gas gegeben und daher auch nicht unverdient gewonnen“, meinte Aller-Trainer Niklas Bodenstab. Für Cluvenhagen/Langwedel bedeutete diese Niederlage auch gleichzeitig das Ende im Kampf um die Meisterschaft. In den ersten 30 Minuten lagen die Gastgeberinnen meist in Führung. Die Gäste fanden nie richtig zu ihrem Spiel.

Nach der Pause schien es aber besser zu werden, denn Cluvenhagen/Langwedel lag nach dem Tor von Melanie Otto nach 40 Minuten mit 20:16 in Führung. Verden-Aller steckte aber nicht auf und drehte die Partie durch fünf Tore in Folge zum 21:20. Von diesem Zeitpunkt an gaben die Gastgeberinnen die Führung nicht mehr aus der Hand. Nachdem Melanie Otto in der 60. Minute der 26:26-Ausgleich für die Gäste gelungen war, sprach alles für ein Unentschieden, doch drei Sekunden vor dem Abpfiff erzielte Lotta Bunte den 27:26-Siegtreffer für Verden-Aller, bei der die beiden A-Jugendlichen Jana Ahnemann und Jana Beaca zu überzeugen wussten.

TV Sottrum – HSG Verden-Aller 24:25 (13:17). Nach langer Zeit konnte Verden-Aller wieder einmal einen Auswärtssieg feiern. In Sottrum wurde nach einer hektischen Schlussphase mit 25:24 gewonnen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich die HSG bis zur Halbzeit auf 17:13 ab und schien einem sicheren Sieg entgegenzusteuern. Doch das schien nur so. Sottrum holte nach dem Wechsel Tor um Tor auf und glich in der 45. Minute zum 22:22 aus. In der Schlussviertelstunde besaßen beide Teams genügend Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Das gelang eine Minute vor dem Abpfiff Kristin Becker, die für Verden-Aller den 25:24-Siegtreffer erzielte. „Für uns war das ein ganz wichtiger Sieg, wodurch wir dem Klassenerhalt ein ganzes Stück näher gekommen sind“, freute sich Aller-Coach Timo Lütje. Beste Spielerinnen beim Sieger waren die Torfrauen Mona Rechten und Maja Erasmi sowie Angelina Gajan, die auf ungewohnter Position in der Rückraummitte ein richtig gutes Spiel machte. - jho