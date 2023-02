HSG Verden-Aller trennt sich von Sascha Kunze

Von: Kai Caspers

Nach sechs Jahren ist Schluss: Sascha Kunze muss seinen Trainerposten bei der A-Jugend der HSG Verden-Aller acht Spieltage vor Saisonende vorzeitig räumen. © bjl

Nach sechs Jahren bei der HSG Verden-Aller ist Schluss: Sascha Kunze, Trainer der männlichen A-Jugend des Handball-Oberligisten, muss vorzeitig gehen.

Verden – Die Trennung zum Saisonende – sie war bereits beschlossene Sache. Schließlich übernimmt Sascha Kunze im Sommer den Verbandsligisten ATSV Habenhausen II. Dennoch hätte der 38-jährige B-Lizenzinhaber die Saison als Trainer der männlichen A-Jugend des Oberligisten HSG Verden-Aller gerne beendet. Daraus wird jedoch nichts. Wie HSG-Vorsitzender Holger Badenhoop auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte, übernimmt Björn Fechner mit sofortiger Wirkung Kunzes Trainerposten.

„Der Entschluss ist uns alles andere als leicht gefallen. Schließlich hat es menschlich sehr gut gepasst. Allerdings hatten wir zuletzt das Gefühl, dass Sascha das Team nicht mehr erreicht, und wollten noch einmal einen neuen Impuls setzen“, begründet Badenhoop die Entscheidung. „Zumal wir noch ein paar Ziele haben“, verweist er auf die direkte Qualifikation zur Oberliga.

Björn Fechner übernimmt

Für Sascha Kunze kam die Entscheidung des Vorstands schon etwas überraschend. „Natürlich hätte ich mir nach sechs tollen Jahren in Verden ein anderes Ende gewünscht. Aber im Sport ist das manchmal so. Da zieht man eben mal den Kürzeren. Trotzdem überwiegt bei mir eindeutig das Positive. Daher gehe ich auch nicht im Bösen und bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft ihre Ziele erreichen wird“, wünscht der 38-Jährige seinem Nachfolger viel Erfolg. Gleichzeitig richtet Kunze seinen Blick schon mal nach vorne. „Eigentlich wollte ich nach der Zeit in Verden ja eine Pause einlegen. Aber das Angebot aus Habenhausen war einfach zu reizvoll. Daher freue ich mich schon jetzt auf die neue Aufgabe und werde in den kommenden Wochen ohne Handball erst mal meinen Akku wieder aufladen.“ kc