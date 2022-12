HSG Verden-Aller setzt Ausrufezeichen – 28:27 im Derby-Fight

Von: Björn Lakemann

Vier Tore als „Überraschungsgast“: Eric Böhlke, der sich hier gegen Fynn Mosel (11) und Ole Lübbers durchsetzte, feierte mit Verden-Aller ein 28:27 über Oyten II. © Albrecht

Mit einer sensationellen Teamleistung hat sich Handball-Landesligist HSG Verden-Aller mit nur acht Feldspielern den nächsten Derbysieg geholt und ein echtes Zeichen im Abstiegskampf gesetzt. Das 28:27 (14:14) beim Kraftakt gegen den TV Oyten II war mehr als verdient.

Verden - Oliver Schaffeld jubelte im Nachgang: „Die zwei Punkte haben wir als echte Mannschaft geholt. Und mit den schlechten Vorzeichen bei uns schmecken solche Derbysiege besonders gut“, grinste der HSG-Coach. Insbesondere dem Rückraum-Rechtshänder Jesper Ahrens waren die Strapazen überdeutlich anzusehen. Sein Hemd war blutverschmiert. „Bei mir ist die Lippe geplatzt. Das haben sich die Gäste wohl einfacher vorgestellt. Wir zeigten einfach mehr Willen“, befand der neunfache Torschütze, der in Minute 57 nach drei Zeitstrafen Rot sah.

Oytens Co-Trainer Patrick Albers war dagegen ob der insbesondere in der Defensive miserabelen Vorstellung richtig sauer: „Wir haben den Kampf nicht angenommen. Das war grandios schlecht, die Niederlage haben wir uns absolut selbst zuzuschreiben.“

Überraschungsgast Eric Böhlke trifft viermal

Dabei schien alles zunächst den erwarteten Verlauf zu nehmen, als Maximilian Sell zum 9:11 (22.) einnetzte. Als Verdens Juri Wolkow bereits in Minute 17 die zweite Zeitstrafe vom guten Einzelschiedsrichter David Boje aufgebrummt bekam, schien die TVO-Reserve das Spiel endgültig in den Griff zu bekommen. Doch die Heimsieben um den erst kurzfristig aktivierten Eric Böhlke, dem vier Treffer glückten – Schaffeld: „Bis eine Stunde vor dem Spiel kannte ich ihn gar nicht“ – war in der Folge hellwach. Die zahnlose TVO-Defensive gestattete dem starken Allerstädter Allrounder Sascha Genee das 26:21 (52.).

Nutzte die zahnlose TVO-Deckung: Juri Wolkow, schon nach 17 Minuten mit zwei Zeitstrafen. © Albrecht

Nach der zweiten Oytener Attacke riss auch noch das Trikot des Verdeners Luca Riechelmann und der Gast verkürzte durch Timo Prechts Siebenmeter auf 26:27 (59.). Doch Sascha Genees siebter Geniestreich, nur zwölf Sekunden später, entschied das Derby – 28:26. Ein Matchwinner auf Verdener Seite war Keeper Hossain Shiri, der erst kurz vorher von einer Klassenfahrt nach Berlin zurückgekehrt war, mit 15 Paraden: „Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft.“ Das konnte er auch.

Tore HSG Verden-Aller: Ahrens (9/4), Genee (7), Böhlke (4), Riechelmann (3), Wischmann (3), Wolkow (2).

Tore TV Oyten II: Precht (7/1), Mosel (4), Sell (4/3), Hassing (3), Lübbers (2), Steinsträter (2), Reelfs (2), D. Lange (2), Grobler (1).