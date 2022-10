Handball-Landesligist HSG Verden-Aller feiert den ersten Saisonsieg

Von: Kai Caspers

Kevin Bröcker hatte mit elf Toren großen Anteil am ersten Saisonsieg. © ha

Verden – Die Partie gegen den MTV Eyendorf II – sie war für Oliver Schaffeld vorzeitig beendet. Denn in der 43. Minute kugelte sich der Spielertrainer des Handball-Landesligisten HSG Verden-Aller die Schulter aus und begab sich im Anschluss direkt ins Krankenhaus. Allerdings gab sich Schaffeld relativ gefasst. Das war in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass seine Mannschaft beim 31:24 (17:11) im dritten Anlauf endlich den ersten Saisonsieg landete.

HSG-Trainer Oliver Schaffeld kugelt sich die Schulter aus

Ein Ergebnis, mit dem Schaffeld im Vorfeld in dieser Form nicht gerechnet hatte. Schließlich musste er kurzfristig noch auf Ben Melchers verzichten. Darüber hinaus kam Kevin Bröcker direkt aus dem Urlaub und war erst zehn Minuten vor dem Anpfiff in der Halle. Zu allem Überfluss waren die Gäste mit voller Kapelle angereist. „Im Vorfeld habe ich allen gesagt, dass das Ergebnis unter diesen Umständen zweitrangig ist. An erster Stelle sollte der Spaß stehen“, so Schaffeld. Und der sollte sich sehr schnell einstellen. Torhüter Mirco Thalmann war ein sicherer Rückhalt und im Angriff traf Kevin Bröcker nach Belieben – 7:1 (14.). „Wir haben uns in einen regelrechten Rausch gespielt“, lobte Verdens Trainer. Auch in der Folge steckten die Gastgeber nicht zurück und legten zur Pause ein 17:11 vor. Auch nach dem Wechsel änderte sich nichts am Gesamtbild. Auch Schaffelds Verletzung konnte die Verdener nicht stoppen.

Tore HSG Verden-Aller: Bröcker (11/3), Jäger (6), Genee (4), Laake (3), Schaffeld (3), Wolkow (3), Riechelmann (1). kc