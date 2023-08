FC Verden 04 spielt erst in der zweiten Hälfte stark auf – 4:2

Teilen

Doppeltorschütze: Jonas Austermann feierte mit dem FC Verden 04 einen 4:2-Sieg in Bardowick. Archiv © Westermann

Landesliga-Spitze behauptet: Der FC Verden 04 setzte sich am Sonntag mit 4:2 (1:1) beim TSV Bardowick durch und behält seine weiße Weste. Aber nur punktemäßig, denn beim Aufsteiger kassierte die Neubarth-Elf die ersten Gegentreffer der Saison.

Verden - So war Trainer Frank Neubarth denn auch nicht komplett zufrieden: „Nach der frühen Führung haben wir gedacht, dass es so weiter geht und das Spiel aus den Händen verloren. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs dann aber klasse gespielt.“

Mit einem schön herausgespielten Treffer zum 1:0 (5.) schien Jonas Austermann die Weichen zum nächsten lockeren Sieg zu stellen. In der Folge wehrten sich die Gastgeber aber tapfer, blieben immer bissig, ohne sich indes selbst Chancen zu erspielen. Der Favorit leistete sich mehrfach technische Fehler, die zu Ballverlusten führten, und verlor auch eine Reihe Zweikämpfe. Es gelang nicht, den Vorsprung in die Pause zu retten, Nach einem Ball in die Tiefe war die Innenverteidigung unaufmerksam, Lucas Kaufmann glich zum 1:1 aus (45.+2).

Jonas Austermann schnürt Doppelpack

In der Kabine gab es eine entsprechende Ansage – und die fruchtete. Neu eingestellt lief das Verdener Offensivspiel prächtig. „Wir waren jetzt bissig, lauf- und zweikampfstark. Unsere Stürmer haben einen richtig guten Job gemacht,“ lobte Neubarth die Vorstellung in den zweiten 45 Minuten. Bastian Reiners verlängerte eine Austermann-Ecke per Kopf zum 2:1 (49.), Jan-Ole Müller erhöhte ebenfalls mit dem Kopf nach Austermann-Ecke auf 3:1 (76.) – die Entscheidung war gefallen. Bei seinem zweiten Tor vollendete Austermann einen feinen Spielzug der hoch stehenden Gäste zum 4:1 (82.).

Den Schlusspunkt setzte Lennart Ahrens per Strafstoß, als ein Stürmer im Zweikampf mit Keeper Jascha Tiemann zu Boden gegangen war – 4:2 (90.+1). „Bardowick hat immer probiert und sich als guter Aufsteiger gezeigt. Wir waren aber letztlich doch besser“, so Neubarth.