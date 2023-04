Verbandsligist TSV Daverden setzt Signale im Abstiegskampf

+ © Häg Daverdens Lennat Fettin war ein großer Aktivposten im Spiel seiner Mannschaft. Beim 32:26-Erfolg über Eyendorf markierte der Rückraumspieler acht Tore. © Häg

Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga vom TSV Daverden. Gegen Eyendorf feierten die Gastgeber einen 32:26-Erfolg.

Daverden – Sechs Spieltage vor dem Saisonende sendete Handball-Verbandsligist TSV Daverden das dringend benötige Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen den MTV Eyendorf, der ebenfalls noch längst nicht aller Abstiegssorgen ledig ist, feierte das Team von Interimstrainerin Nina Schnaars ein ungefährdeter 32:26 (19:14)-Erfolg.

Lennat Fettin trifft nach Belieben

Kein Wunder, dass Nina Schnaars, die gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Boyke Wilkens, der auf dem Parkett wirbelte, entsprechend zufrieden war: „Der Schlüssel zum Erfolg war unsere funktionierende Deckung. Außerdem hat Lennat Fettin getroffen, wie er wollte.“ Da auch Malte Emigholz, der noch fünf Spieltage (beim Saisonabschluss in Schüttorf muss er passen) vor seinem Abschied zum Oberligisten TV Oyten für die Grün-Weißen ins Rennen geht, sechs Buden einschweißte, half dem späteren Sieger enorm. Der 19-jährige Linkshänder aus Etelsen befand: „Heute haben alle durchgezogen. Und dann war ja auch zu sehen, dass wir es können. Für mich wäre der Klassenerhalt natürlich der krönende Abschluss.“

Schon der Auftakt, in einer zunächst atemberaubenden Partie, war den Gastgebern geglückt. Rückraumschütze Lennat Fettin stellte bereits nach 13 Minuten mit seiner fünften Bude auf 10:8. Nur wenig später beantragten die Grün-Weißen eine Auszeit, die der baumlange Linkshänder Fettin mit einem „Jaaa“ quittierte. Doch das beeindruckte die Gäste um den neunfachen Torschützen Luca-Elias Weiß nicht im Geringsten. Denn nur wenig später glichen sie zum 13:13 (23.) aus. Was folgte, war die stärkste Phase des Tabellenvorletzten. Nach einem 6:0-Lauf ging es mit einem souveränen 19:14 in die Pause. Daran hatte auch Torhüter Sören Schmincke mit starken neun Paraden einen großen Anteil.

Starke Deckung der Grundstein zum Sieg

Zu Beginn der zweiten Hälfte nahmen sich die Daverdener jedoch eine Schwächephase und Eyendorf verkürzte durch Weiß auf 20:23 (45.). Nach einer vierwöchigen Verletzungspause und erst einer Trainingswoche wurde nun auch bei Torhüter Schmincke die Luft etwas knapper. Für ihn rückte fortan Dennis Emigholz zwischen die Pfosten und knüpfte nahtlos an die gute Leistung seines Vorgängers an. Daher wurde der kurze Zwischenspurt der Gäste sofort im Keim erstickt und Boyke Wilkens sorgte mit seinem Treffer zum 26:20 (50.) für die Vorentscheidung. In den letzten 61 Sekunden stellten Emigholz und Patrick Tielitz den Endstand her. Zur Leistung des Teams und der eigenen ließ sich Fettin entlocken: „Wenn es läuft, dann läuft es eben.“

Allerdings muss es für die Daverdener, die noch immer sechs Punkte Rückstand zum rettenden Ufer haben, in den abschließenden sechs Partien so weitergehen, wenn der Klassenerhalt doch noch geschafft werden soll.

Tore TSV Daverden: Fettin (8), Emigholz (6), Koröde (5/2), Fastenau (3), Mahlmann (2), Gätjen (2), Fromm (2), Wilkens (1), Meisloh (1), Tielitz (1), Klimach (1).