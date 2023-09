SG Achim/Baden II fehlt eine Sekunde zum Punktgewinn

Von: Kai Caspers

Neunfacher Torschütze: Moritz Schlebusch. © Hägermann, Bernd

Eine Sekunde hat Aufsteiger SG Achim/Baden II zum ersten Punktgewinn in der Handball-Verbandsliga gefehlt. Am Ende musste sich das Team von Thorben Schmidt-Bonheur jedoch unglücklich mit 28:29 (15:15) beim VfL Fredenbeck II geschlagen geben.

Achim/Baden – „Die Niederlage ist natürlich sehr ärgerlich. Aber unter den gegebenen Umständen kann und will ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Zumal wir aufgrund der Ausfälle ordentlich improvisieren mussten“, hielt sich die Enttäuschung beim SG-Trainer auch in Grenzen. In der ersten Hälfte lagen die Gäste, bei denen Kreisläufer Moritz Schlebusch ein starkes Spiel ablieferte, kurz vor dem Wechsel noch mit 15:14 in Führung, ehe es mit einem 15:15 in die Kabine ging.

Nach dem Wechsel stellte der VfL dann auf die offensivere 5:1-Deckung um. „Damit hatten wir schon gewisse Probleme und haben etwas Zeit benötigt, bis wir uns darauf eingestellt haben“, begründete der SG-Trainer das 21:24 (44.). Beim 26:26 (51.) durch Marico Dumke war der Ausgleich wieder geschafft, ehe der VfL erneut ein 28:26 (59.) vorlegte. Moritz Schlebusch und Mark Golke ließen die Gäste nach ihren Treffern zum 28:28 jedoch wieder vom Punktgewinn träumen, ehe Fredenbecks Nick Heinsohn eine Sekunde vor dem Ende das 29:28 erzielte.

Tore SG Achim/Baden II: Schlebusch (9/3), Dumke (6), Zschorlich (4), Fastenau (3), Golke (2), Koch (2), Meier-Leffers (2). kc