Schwacher Start wird Daverden zum Verhängnis

Von: Kai Caspers

Teilen

Fünffacher Torschütze: Daverdens Lars Koröde. © Privat

Der Abstieg nimmt für Handball-Verbandsligist TSV Daverden mehr und mehr Konturen an. Denn bei der TSG Hatten-Sandkrug gab es für die Gäste nichts zu holen.

Daverden – Der Abstand zum rettenden Ufer – er wird für Handball-Verbandsligist TSV Daverden nach der 25:36 (6:16)-Niederlage bei der TSG Hatten-Sandkrug immer größer. Sieben Spieltage vor Saisonende hat das Team von Henning Meyer und Dirk-Oliver Kühl nun schon sieben Punkte Rückstand auf den TV Neerstedt, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt.

In Hatten erwischten die Gäste einen denkbar schlechten Start. „Allein in den ersten zwölf Minuten haben wir uns sieben technische Fehler geleistet. Dadurch sind wir ja nicht einmal zu vernünftigen Abschlüssen gekommen“, haderte Kühl. Die TSG spielte indes richtig stark und nutzte die vielen Daverdener Fehler konsequent aus – 11:3 (16.). Im weiteren Verlauf wusste sich das Kühl-Team zwar etwas zu stabilisieren, doch mit dem 6:16 zur Pause roch es frühzeitig nach der Vorentscheidung. „In der Kabine habe ich den Jungs dann klar gemacht, dass ich eine Reaktion erwarte. Und die ist auch gekommen“, sah Kühl einen wesentlich besseren Auftritt seines Teams. „Natürlich hat Hatten bei der deutlichen Führung nicht mehr komplett Vollgas gegeben. Aber die Jungs haben nach dem Wechsel bewiesen, dass sie in die Liga gehören und nicht die Köpfe in den Sand gesteckt“, hätte sich Daverdens Trainer einen derartigen Auftritt gerne von Beginn an gewünscht.

Tore TSV Daverden: Wilkens (5), Meisloh (5/2), Koröde (5/3), M. Emigholz (3), Gätjen (3), Klimach (2), Beuße (1), Fettin (1). kc