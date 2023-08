Verbandsliga: Saison für Achim/Badens Spielmacher Max Schirmacher vermutlich gelaufen

Von: Kai Caspers

Teilen

Bitterer Moment für Achim/Badens Max Schirmacher: Im Testspiel in Daverden hat sich der Spielmacher der SG-Reserve die Achillessehne gerissen und fällt lange aus. © häg

Verbandsliga-Aufsteiger SG Achim/Baden II muss vermutlich für die gesamte Saison auf Spielmacher Max Schirmacher verzichten.

Achim/Baden – In gut zwei Wochen beginnt für Aufsteiger SG Achim/Baden II mit der Partie beim VfL Fredenbeck II (10. September) das Abenteuer Verbandsliga. War die Vorbereitung bis dato völlig reibungslos verlaufen, muss das Team von Thorben Schmidt-Bonheur nun einen heftigen Schlag ins Kontor verkraften. Im Testspiel beim TSV Daverden (28:30) hat sich Max Schirmacher die Achillessehne gerissen und fällt damit vermutlich für die gesamte Saison aus.

Max Schirmacher reißt sich im Testspiel in Daverden die Achillessehne

„Das war für uns natürlich ein richtiger Schock. Denn Max ist bei uns als Spielmacher gesetzt und im Grunde genommen überhaupt nicht zu ersetzen“, war Schmidt-Bonheur der Frust ganz deutlich anzuhören. Passiert war das Unglück bei einer Aktion in der Abwehr ohne Kontakt mit einem Daverdener Gegenspieler. „Max wollte einen Pass spielen und hat dann sofort gemerkt, dass bei ihm etwas mit der Achillessehne nicht stimmt. Der Verdacht hat sich dann leider bestätigt, sodass er bereits in den nächsten zwei Wochen operiert wird“, rechnet der SG-Trainer daher mit einem langfristigen Ausfall. „Aktuell machen wir uns natürlich Gedanken, wie wir das Problem auf dieser Position nun lösen können“, gibt es dort laut Thorben Schmidt-Bonheur unterschiedliche Möglichkeiten. „Mit Tom Lasse Blatt gibt es im Kader der ersten Mannschaft einen jungen Spieler, der bei uns aushelfen könnte. Und dann haben wir ja noch eine Geheimwaffe in unserer Dritten“, denkt der SG-Trainer natürlich auch an Routinier Florian Block-Osmers. „Aber da hat es bislang noch keine Gespräche gegeben. Vielleicht müssen wir unser Spiel aber auch nur der neuen Situation etwas anpassen. Letztlich werden wir sehen, wie wir mit der Verletzung von Max umgehen. Die Hauptsache ist doch, dass er sich davon schnell erholt und uns in Zukunft wieder zur Verfügung steht.“ kc