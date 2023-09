Verbandsliga: Erstes Heimspiel für Aufsteiger SG Achim/Baden II

Von: Kai Caspers

Ob Achim/Badens Ole Jacobsen gegen die WHV-Reserve dabei sein kann, entscheidet sich erst kurzfristig. © häg

Nach der unglücklichen Auftaktniederlage in Fredenbeck (28:29) erwartet Handball-Verbandsligist SG Achim/Baden II Freitagabend (20.30 Uhr) den Wilhelmshavener HV II in der Badener Lahofhalle zum ersten Heimspiel.

Achim/Baden – „Das wird erneut eine knackige Aufgabe. Denn ich erwarte Wilhelmshaven auch in dieser Saison ziemlich weit oben in der Tabelle. Daher hat mich das Unentschieden des WHV zum Auftakt gegen Eicken schon etwas überrascht“, verdeutlicht Thorben Schmidt-Bonheur. „Das ist eine junge Truppe, die gerade im Rückraum sehr gut aufgestellt ist. Daher müssen wir in der Deckung vernünftig arbeiten und die Anzahl der technischen Fehler in der Offensive auf ein Minimum beschränken“, weiß der SG-Trainer. In personeller Hinsicht drückt beim Aufsteiger auch weiterhin der Schuh. Neben Max Schirmacher und Dominik Stoick ist auch der Einsatz von Ole Jacobsen fraglich. Fehlen werden die Torhüter Thorben Hamann (privat) und Frederik Katzenstein. Auch Sören Meier-Leffers (Urlaub) steht nicht zur Verfügung. Dafür kehrt allerdings Kevin Albers in den Kader zurück. kc