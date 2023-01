Daverdens Torhüter Sören Schmincke in Galaform – 30:25

Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga: Der TSV Daverden feierte einen 30:25-Erfolg über den FC Schüttorf 09.

Daverden – Durch den 30:25 (15:11)-Erfolg über den FC Schüttorf 09 dürften den Akteuren des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden Zentnerlasten von den Schultern gefallen sein. Matchwinner im Team von Christoph Schweitzer war zweifelsohne Torhüter Sören Schmincke, der sagenhafte 28 Paraden zeigte und die Gäste damit regelrecht verzweifeln ließ.

„Wir haben das Momentum genutzt. Und ich hatte mitunter auch mal ein glückliches Händchen. Mein Dank gilt der starken Deckung, die mir meine Arbeit extrem erleichtert hat“, gab Schmincke zu verstehen. Komplett euphorisiert ob der Leistung seines Torhüters war Christoph Schweitzer: „28 Paraden sind eine unfassbare Quote. Und ich gehe davon aus, dass Sören nach elf Paraden im ersten Abschnitt frühzeitig in den Köpfen der Gäste gewesen ist.“ Nicht zufrieden zeigte sich Daverdens Trainer indes mit der Quote vom Siebenmeterpunkt. Denn die lag bei zehn Versuchen lediglich bei 50 Prozent. Allein der ansonsten sichere Vollstrecker Lars Koröde ließ gleich drei Gelegenheiten ungenutzt.

Zum Auftakt hatte Schweitzer mit Marvin Bartels, Jannes Mahlmannn sowie Kreisläufer Theo Gätjen drei Spielern das Vertrauen geschenkt, die zuletzt nicht zur Startsieben gezählt hatten. Und er wurde nicht enttäuscht. Denn nach dem 4:6 (10.) war es insbesondere der Rückraumlinke Mahlmann, der mit drei Buden das Signal zur Aufholjagd setzte. Nicht umsonst stellte Koröde per Siebenmeter-Doppelpack auf 13:8 (23.). „Das nervt total, was ihr da spielt. Eure Abschlüsse sind eine Katastrophe“, hatte Schüttorfs Trainer Andreas Huhmann zuvor in einer Auszeit bereits mächtig Dampf abgelassen.

Nach der 15:11-Pausenführung blieben die Daverdener mit einem nun noch stärker aufspielenden Sören Schmincke weiter konzentriert. Bis zur 45. Minute erlebten die zahlreichen Zuschauer eine echte Gala ihrer Mannschaft. Daher roch es spätestens nach dem Treffer von Maximilian Fromm zum 24:14 nach der Vorentscheidung.

Doch im Anschluss kassierten Theo Gätjen (49.) und Uli Mattfeldt (45.) die direkte Rote Karte. In der Folge erhöhten die Gäste deutlich das Tempo und stellten das Schweitzer-Team fortan vor arge Probleme. Nicht von ungefähr verkürzte Schüttorf auf 22:25 (52.). Erst ein Doppelpack von Ole Fastenau sowie Fromm zum 29:24 (59.) beseitigten die letzten Zweifel am Sieg. „Wir haben im letzten Spielviertel etwas geschwächelt. In der Folge haben wir das Ding dann noch auf unsere Seite gezogen“, lobte Schweitzer, der mit seinem Team die Abstiegsplätze vorerst verlassen hat.

Tore TSV Daverden: Koröde (7/4), Klimach (4), Fettin (4), Fromm (4/1), Wilkens (3), Mahlmann (3), Fastenau (2), Gätjen (2), Bartels (1).