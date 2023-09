Handball-Verbandsliga: Jannes Mahlmann und Maximilan Fromm glänzen beim Daverdener 36:29-Erfolg

Von: Kai Caspers

Teilen

Erzielte nicht nur sechs Tore, sondern glänzte auch in der Deckung: Jannes Mahlmann. © Hägermann

Auftakt nach Maß für Handball-Landesligist TSV Daverden. Dank einer bärenstarken zweiten Halbzeit behauptete sich das Team von Henning Meyer beim ambitionierten VfL Horneburg am Ende völlig ungefährdet mit 36:29 (14:13).

Daverden – Kein Wunder, dass Meyer im Anschluss auch zufrieden war. „Die erste Halbzeit war noch etwas holprig. Da haben wir vorne ein paar Fehler zu viel gemacht und in der Deckung zu viele Tore über den Kreis kassiert“, begründete Daverdens Trainer die knappe 14:13-Führung. Nach dem Wechsel sorgte dann Maximilan Fromm (6 Tore) für ordentlich Betrieb im Angriffsspiel der Gäste und in der Deckung erwies sich Jannes Mahlmann als entscheidender Faktor. Dennoch deutete in der 42. Minute beim 21:20 noch nichts auf einen deutlichen Erfolg der Gäste hin. In den nächsten fünf Minuten sorgten die Grün-Weißen jedoch durch einen 5:0-Lauf zum 26:20 (47.) für die Vorentscheidung. Meyer: „In dieser Phase haben wir nicht nur konzentriert in der Deckung gearbeitet, sondern auch im Angriff geduldig auf unsere Chancen gewartet und sie vor allen Dingen auch konzentriert verwertet.“ Zudem hatten die Gäste augenscheinlich auch in physischer Hinsicht mehr zu bieten als der VfL, sodass der Sieg nicht mehr in Gefahr geriet. Meyer: „Das war eine solide Leistung gegen eine gute Truppe. So darf es weitergehen.“

Tore für den TSV Daverden: Koröde (7/2), Fromm (6), Mahlmann (5), Fettin (5), Gätjen (3), Wilkens (3), Beuße (3), Bohling (2), Klimach (1), L. Penczek (1). kc