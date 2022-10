Boyke Wilkens führt Daverden beim 37:27 über Eicken zum ersten Saisonsieg

Von: Kai Caspers

Teilen

Rückraumspieler Boyke Wilkens (links) war Dreh- und Angelpunkt beim ersten Saisonsieg des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden. Er setzte nicht nur seine Nebenleute in Szene, sondern erzielte beim 37:27 auch sechs Tore. © häg

Der Knoten ist geplatzt: Im dritten Anlauf feierte Handball-Verbandsligist TSV Daverden endlich den ersten Saisonsieg. Dank einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit behauptete sich das Team von Christoph Schweitzer am Dienstagabend mit 37:27 (17:15) über die Eickener SpVg.

Daverden – „Das waren zwei wichtige Punkte. Zumal ich mit einem derart deutlichen Sieg nicht gerechnet hatte“, war Christoph Schweitzer die Erleichterung ganz deutlich anzuhören. Allerdings benötigte sein Team eine gewisse Anlaufzeit, da sich gerade in der Anfangsphase einige Fehler ins Spiel der Daverdener eingeschlichen hatten. Erst in der neunten Minute sorgte Lajos Meisloh für die erste Führung – 5:4. Das war auch Torhüter Sören Schmincke zu verdanken, der den Gästen allein in den ersten zehn Minuten drei Siebenmeter abkaufte. Angeführt vom stark aufspielenden Boyke Wilkens zogen die Gastgeber in der Folge auf 15:9 (25.) davon. Diese Führung vermochte das Schweitzer-Team jedoch nicht mit in die Pause zu nehmen, da es in der Folge zu fehlerhaft agierte und die Gastgeber auch in der Deckung immer wieder einen Schritt zu spät kamen. Daher verkürzte Eicken auf 15:17.

Deutliche Steigerung in der zweiten Hälfte zahlt sich aus

Aber damit nicht genug. Nachdem die Daverdener direkt nach dem Wechsel binnen kürzester Zeit gleich zwei Zeitstrafen kassierten, kamen die Gäste sogar zum Ausgleich – 19:19 (34.). „Danach haben wir uns jedoch in allen Belangen gesteigert. Die Deckung hat kaum noch etwas zugelassen und auch Sören Schmincke hat eine ordentliche Schippe draufgelegt“, lobte Schweitzer seinen Torhüter. In den nächsten 14 Minuten ließen die Gastgeber jedoch nur zwei Gegentreffer zu und sorgten mit einem 11:2-Lauf zum 30:21 (48.) für die Vorentscheidung. „In dieser Phase haben wir nicht nur von Ballgewinnen in der Deckung profitiert, sondern auch unsere Stärken im Eins gegen Eins konsequent ausgespielt“, lobte Daverdens Trainer. „Der Sieg mit zehn Toren Differenz ist schon eine echte Hausnummer. Diesen Schwung gilt es in die nächsten Spiele mitzunehmen“, blickte Schweitzer schon mal voraus.

Tore TSV Daverden: Meisloh (7/6), Wilkens (6), Mattfeld (4), Fromm (4), Koröde (3), Gätjen (3), Fettin (3), Klimach (2), Wehrkamp (2), Bartels (1), Wünsch (1), M. Emigholz (1).