20 gute Minuten reichen nicht – 21:24

Von: Björn Lakemann

Findet mit dem TSV Daverden nicht in die Erfolgsspur zurück: Auch in Habenhausen setzte es für Boyke Wilkens und den TSV eine Niederlage. © häg

Der TSV Daverden findet in der Handball-Verbandsliga einfach nicht in die Erfolgsspur zurück. Auch im Kellerduell beim ATSV Habenhausen musste sich das Team von Christoph Schweitzer mit 21:24 (9:15) geschlagen geben. Für den Tabellensechsten der vergangenen Saison war es bereits die fünfte Niederlage in Folge.

Daverden – Nicht von ungefähr war Daverdens Trainer dann auch ziemlich bedient. „Wir müssen es endlich mal wieder schaffen, dass wir eine konstante Leistung abrufen. Zwar haben mir die letzten 20 Minuten gut gefallen, doch davor haben wir uns immer wieder selbst im Weg gestanden“, stellte Schweitzer fest. Eine Aussage, die nicht von ungefähr kam. Denn nachdem die Gastgeber in der 38. Minute auf 19:10 gestellt hatten, drohte den Daverdenern sogar eine richtige Klatsche. Doch in Anbetracht der Niederlage zeigten die Grün-Weißen ihr wahres Leistungsvermögen und starteten zumindest noch eine kleine Aufholjagd. „An diese Leistung gilt es nächste Woche im Heimspiel gegen die Hunte-Aue Löwen anzuknüpfen“, richtete der 42-jährige Schweitzer den Blick schon mal nach vorne.

Die Anfangsphase war ausglichen verlaufen, denn in der siebten Minute glich Daverdens Kreisläufer Niklas Wehrkamp zum 2:2 aus. Doch in den kommenden acht Minuten stellte Habenhausen auf 8:3 und setzte sich erstmals deutlich ab. Bis zum Pausenpfiff wurde die Führung sogar noch um einen Treffer ausgebaut – 15:9. Zu Beginn der zweiten Hälfte deutete sich für die Gäste sogar ein erneutes Debakel an. Denn die Habenhauser Zweitvertretung erhöhte noch einmal den Druck und sorgte mit dem 19:10 für klare Verhältnisse. Doch Daverden fand beim deutlichen Rückstand die Leichtigkeit wieder und zurück in die Spur. Sechs Minuten vor Ultimo stellte Jonah Klimach auf 16:20. Für diesen Lauf genügte den Gästen eine durchschnittliche Leistung, wie Schweitzer anmerkte. In den letzten zwei Minuten gelang seinem Team sogar noch ein Hattrick. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung längst gefallen. „Jetzt müssen wir liefern. Dabei ist es wichtig, dass wir endlich mal wieder Struktur in unsere Angriffsaktionen bringen. Wir brauchen ganz dringen ein Erfolgserlebnis“, hofft Schweitzer den Turn-Around im Abstiegskampf zu schaffen.

Tore für den TSV Daverden: Fromm (4), Wehrkamp (3), Klimach (3), Mahlmann (2), Fettin (2), Bartels (2), Gätjen (2), Koröde (1), Wilkens (1), Meisloh (1/1). bjl