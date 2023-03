VER-Dinale: Aller-Weser-Reiterin Leonie Sanders siegt zum Auftakt

Eröffnete die VER-Dinale mit einem Heimsieg: Aller-Weser-Reiterin Leonie Sanders auf Cyrano. © Wächter

In der Verdener Niedersachsenhalle feierte am Freitag die VER-Dinale ihr Comeback direkt mit einem fulminanten Heimsieg: In der einleitenden Dressurprüfung der Klasse M* sorgte Leonie Sanders für einen Triumph für den RV Aller-Weser.

Verden – Sie setzte sich mit dem 12-jährigen Schimmel Cyrano, einem Oldenburger Sohn von Carrico (MV Granulit), gegen kopfstarke Konkurrenz durch. Das Paar erhielt für den sensationellen Auftakt eine Wertnote von 68,636 Prozent.

Der Höhepunkt des ersten Turniertages war eine M**-Dressur, in der sich Uwe Stradtmann vom RFV Diek-Bassum über einen Doppelsieg freute. Stradtmann schnappte sich auf Quintus Sertorius, einem 11-jährigen Hannoveraner Wallach von Quaterhall (MV Weltregent), den Sieg und belegte mit seinem zweiten Pferd Fürst Frederic Platz zwei.

Auch Carina Masanek erfolgreich

Einen weiteren Sieg für den Kreis Verden holte Carina Masanek, die in der Dressurprüfung der Klasse L* auf Trense mit einer Wertnote von 8,0 deutlich herausstach. Die Reiterin von der RG Klein Hollen tanzte auf dem Rücken von Caro Ramzes durch das Viereck, einem 17-jährigen Holsteiner Hengst von Cero (MV Capitano). Den dritten Platz belegten Kristin Szalinski (RV Graf von Schmettow) und Daily Pleasure. In einer weiteren L*-Dressur konnte sich Roxanna Huck (RV Aller-Weser) auf Cornelius über Platz drei freuen. Auf M*-Niveau gab es eine weitere Platzierung für den RV Graf von Schmettow, Anett Müller holte sich auf Lupin Platz fünf.

Im Fokus des Abends stand natürlich auch noch die Hengstpräsentation des Landgestüt Celle, das einen tollen Vorgeschmack auf das weitere Programm am Samstag und Sonntag gab. Vor allem der große Showwettbewerb der Reitvereine und das abschließende M**-Springen am letzten Turniertag werden weitere Highlights sein. Tickets gibt es vor Ort oder auf der Webseite der VER-Dinale www.verdinale.rennverein-verden.de, wo auch weiterführende Informationen zum Ablauf zu finden sind. kk