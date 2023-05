Ver-Dinale für das kommende Jahr terminiert

Jessica Bertram (RV Graf von Schmettow) startete letztes Jahr mit El Diabolus D. © iw

Nach dem überragenden Comeback der Ver-Dinale im März, die der Verdener Rennverein gemeinsam mit dem Reitverein Graf von Schmettow ausrichtete, blicken die beiden Vereine nun auf die kommende Turniersaison und es soll einige Neuerungen geben. Einen Termin für 2024 gibt es aber auch schon, denn das Traditionsturnier wird vom 15. – 17. März stattfinden.

Verden – Auch die gute Zusammenarbeit mit dem Rennverein Verden über viele Jahrzehnte und die großartige Resonanz von Reitern und Zuschauern bei der diesjährigen Ver-Dinale bestärkt beide Vereine, mit diesem neuen Konzept und den Vereinschampionaten fortzufahren und andere Ideen im Vereinsverbund auszuweiten. Mit über 1000 Nennungen und 600 Reitern aus Niedersachsen und dem Umland nutze nämlich der Reiternachwuchs die Chance, zu optimalen Bedingungen in der Verdener Niedersachsenhalle zu starten. Diese sehr positive Resonanz hat sich auch auf das Trainingsangebot des Reitvereins Graf von Schmettow ausgewirkt und es sollen mehr Angebote für den Nachwuchs und die Amateure geschaffen werden.

Verdener Rennverein und Reitverein Graf von Schmettow haben Neuerungen im Programm

Unter anderem fand beispielsweise zum fünften Mal das freie Parcoursspringen auf dem Lohberg statt. Dies war die letzte Trainingseinheit im Rahmen des Lehrgangsangebotes des Reitvereins Graf von Schmettow. 23 Reiterinnen und Reiter ergriffen die Chance, mit ihrem eigenen Trainer einen Trainingsparcours unter Turnierbedingungen zu absolvieren. Insgesamt nahmen aber schon 60 Reiterinnen und Reiter in 2023 das Trainingsangebot des Reitvereins wahr. Neben dem neuen Lehrgang der Working Equitation, wurden zwei Dressurlehrgänge und ein weiterer Springlehrgang angeboten. Trainer waren John McCormack aus dem Emsland und Michael Krüger aus Ottersberg, sowie Melanie Vöge, allesamt Pferdewirtschaftsmeister und Richter bis zur schweren Klasse S. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen konnten in diesem Jahr allerdings auch nicht alle Lehrgänge auf dem Lohberg stattfinden. Zum Glück konnte auch dafür eine Lösung gefunden werden, denn Sascha Fleischer aus Wahnebergen und Nico Flemming aus Hamwiede stellten ihre Hallen zur Verfügung.

Auf optimales Reitwetter freut sich der Verein auf jeden Fall am 1. und 2. Juli, denn dann findet wieder das Lohbergreitturnier in der Hasenheide statt. In diesem Jahr sind wieder Prüfungen von der Führzügelklasse bis zur S-Dressur ausgeschrieben. Im Springparcours können sich junge Reiter im Springreiterwettbewerb und Amateure bis zur Kasse M beweisen. Zuschauer und Züchter freuen sich sicherlich auch über die Nachricht, dass das Fohlenchampionat wieder auf dem Programm steht. kk