Vast-Team rückt in die Landesklasse hoch

Cluvenhagen - Der TSV Morsum II darf als souveräner Meister der Regionsoberliga nicht in die Handball-Landesklasse aufsteigen. Einfacher Grund: Durch den Abstieg der eigenen Ersten aus der Landesliga ist der Platz bereits besetzt. Nutznießer ist nun mit der HSG Cluvenhagen/Langwedel der Rangzweite der höchsten Regionsklasse.

„Das hatten wir vor der Saison gar nicht auf dem Zettel und eigentlich hätten die Morsumerinnen den Aufstieg verdient gehabt“, so die langjährige HSG-Übungsleiterin Svenja Vast.

Nach langen vereinsinternen Diskussionen gab es dann das Okay – die HSG spielt in der kommenden Saison in der Landesklasse gegen die Morsumer Erste. In der abgelaufenen Spielzeit hatte das Vast-Team mit der Morsumer Reserve enge Matches (26:28, 24:27) ausgefochten. „Und wir können in der neuen Spielklasse eigentlich nur gewinnen. Es erwartet ja keiner was von uns“, erklärt Vast auf Nachfrage.

bjl