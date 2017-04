Varster Springreiter kämpft in Italien um gute Platzierungen

Blender - Der Varster Springreiter Harm Lahde startet zur Zeit bei einem Turnier an der italienischen Riviera in San Giovanni in Marignano (Provinz Rimini).

Bei dem Drei-Sterne-Turnier belegte er zum Auftakt in einer internationalen Springprüfung auf Oak Grove’s Opus Magnum nach einer strafpunktfreien Runde in 37,76 Sekunden den dritten Platz.

Wettkämpfe noch bis Ostern

Gewonnen wurde diese internationale Prüfung vom Franzosen Charles Henri Ferme auf Babilonia de la Bride (0/32,67) vor Maximilian Weishaupt auf Bombastic (0/37,55). Lahde ist mit sieben Pferden in Italien und bleibt dort bis Ostern. Der 30-Jährige hofft, in den nächsten zehn Tagen gegen die starke internationale Konkurrenz noch einige gute Platzierungen zu erreichen.

