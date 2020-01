Vargas Auftrag: Tore, Tore, Tore

Achim – Weitere Offensiv-Verstärkung für den 1. FC Rot-Weiß Achim: Catalin Varga kehrt nach einem Jahr vom Kreisligisten FC Worpswede zum Fußball-Bezirksligisten zurück. „Wir sind heilfroh, ihn wieder in unserer Mannschaft zu haben“, freute sich Fikret Karaca, sportlicher Leiter bei RW, am Montag.

Nachdem bereits der Ex-Uphuser Ali Achour verpflichtet worden war (wir berichteten), fühlt sich der Tabellen-14. für den Kampf gegen den Abstieg vollauf gerüstet. Karaca: „Wir glauben an den Klassenerhalt und werden unser Bestes geben. Wir mussten ja auch etwas tun, denn nur mit einer erfolgversprechenden Offensive können wir unser Ziel noch erreichen.“

Was die Verantwortlichen des Vereins, der am Sonntag, 1. März, mit dem wichtigen Heimspiel gegen den SV Ippensen in die Frühjahrsrunde startet, vom 28-Jährigen erwarten: Tore, Tore, Tore. Das verdeutlicht der sportliche Leiter: „Zusammen mit Ali Achour und Faruk Senci bildet Catalin für die Bezirksliga einen starken Angriff.“

Der Rumäne Varga war Anfang 2019 nach eineinhalb Jahren von den Rot-Weißen zum FC Worpswede zurückgekehrt, weil er die Meisterschule absolvierte und daher nicht so oft wie gefordert trainieren konnte. „Jetzt sieht es in diesem Bereich besser aus. Catalin gab uns auch sofort seine Zusage, als wir ihn angesprochen haben“, so Karaca. Verzichten muss Achim vorerst auf Firat Burc, der ein bis zwei Monate Sportverbot vom Arzt auferlegt bekommen hat. vde