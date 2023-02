Vampires strapazieren beim 36:33 unnötig die Nerven ihrer Fans

Von: Kai Caspers

Lässt sich von Werders Melissa Steinhoff nicht stoppen: Oytens Rückraumspielerin Sarah Seidel (links). © häg

Am Ende feierten die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires beim 36:33 über den SV Werder Bremen II den erwarteten Sieg. Richtig zufrieden war Trainer Kai Freese aber nicht.

Oyten – Da die HSG Hunte-Aue Löwen eine überraschende Niederlage in Osnabrück kassierten, rückten die Damen der TV Oyten Vampires durch einen 36:33 (23:13)-Erfolg über den SV Werder Bremen II in der Handball-Oberliga auf den zweiten Tabellenplatz vor.

Für Kai Freese jedoch kein Grund zum ausgelassenen Jubel. Im Gegenteil. Der Trainer des TVO marschierte direkt nach dem Abpfiff auf direktem Weg in die Kabine. „Das war unfassbar. Nach 45 Minuten stellen wir das Handballspielen ein und kassieren gegen so einen Gegner 33 Gegentore. Das geht gar nicht. Einfach nur indiskutabel“, bezeichnete Freese die Partie als Rückschritt und dürfte seinen Spielerinnen im Anschluss noch ein paar deutliche Worte mit auf den Weg gegeben haben.

Der Ärger des Oytener Trainers – er war völlig verständlich. Lange Zeit hatte es nämlich nach einem sehr souveränen Erfolg seines Teams ausgesehen. Zwar agierte Werder in der Offensive ganz gefällig, doch die Deckung des SVW offenbarte enorme Lücken. Da auch Werders Torhüterin keine Hand an den Ball bekam, setzten sich die Vampires nach dem 2:2 (4.) über 14:8 (18.) durch Marielle Wolf bis zur Pause auf 23:13 ab. Dieser Vorsprung hatte auch in der 44. Minute nach einem Treffer der achtfachen Torschützin Anna-Lena Meyer noch Bestand – 30:21. In der Folge häuften sich jedoch die Fehlwürfe und Ballverluste und die Gäste witterten spätestens nach dem 30:32 (54.) wieder Morgenluft. Zumal die Verunsicherung der Vampires immer größer wurde. Nur gut, dass auch Werder nicht fehlerfrei agierte und Sarah Kennerth mit einer Einzelleistung und Wolf per Gegenstoß mit dem 34:30 fünf Minuten vor dem Ende die letzten Zweifel am Arbeitssieg beseitigten.

TV Oyten Vampires: Land, Hohaus - Prütt (1), Wolf (5), Meyer (8), Schmelz (4), Franke (5/1), Woltemade (3/1), Seidel (3), Kennerth (2), Johannesmann (5/3). kc