TSV Intschede hat durch 35:31-Sieg Luft nach unten

Nicht zu stoppen: Valerie Steinhauser trug neun Treffer zum Intscheder 35:31-Sieg in Seevetal bei.

Jetzt hat der TSV Intschede reichlich Luft nach unten: Die Handballerinnen von Trainer Peter Bartniczak feierten am Sonntag einen 35:31 (18:12)-Erfolg im Landesliga-Duell bei der HSG Seevetal/Ashausen und weisen mit 13:11 Punkten ein positives Konto auf.

Intschede – „Eine überzeugende Leistung. Ich bin zufrieden, wir haben uns richtig von den gefährdeten Plätzen abgesetzt“, freute sich der Coach. Er sah eine geschlossen starke Vorstellung seiner Sieben, aus der Valerie Steinhauser hervorzuheben ist: „Sie hat die Räume prima genutzt, die ihre Mitspielerinnen für sie geschaffen haben.“ Die abwechselt in der Mitte und rechts agierende Rückraum-Handballerin warf neun Tore.

Valerie Steinhauser mit neun Toren

In der ersten Halbzeit lief es wie am Schnürchen beim Gast vom Weserstrand. Die Abwehr stand sicher, vorne wurden die Chancen prima herausgespielt und auch genutzt. So erarbeitete sich Intschede über 6:3 (9.) und 10:6 (17.) beim 14:7 (22.) erstmals einen Sieben-Tore-Vorsprung. Zur Pause hieß es dann 18:12.

Bartniczak: „Selbst aus dem Tal gezogen“

Unnötig spannend machten es die Gäste im zweiten Abschnitt. Durch liegengelassene Chancen ließen sie Seevetal sogar auf 19:20 (39.) und 25:26 (48.) herankommen. „Es war Sand im Getriebe“, meinte Bartniczak. Der Coach lobte seine Truppe aber dafür, dass „sie sich in der Schlussphase selbst wieder aus dem Tal herausgezogen hat.“

Mit drei Treffern in Folge zum 29:26 (53.) sorgten die Intschederinnen für die Entscheidung, der Rest zum 35:31-Sieg blieb dann nur noch Formsache.

Tore: Ahnemann (1), Albert (1), M. Witzschke (8), Meisloh (8/1), Steinhauser (9), Schwittek (2), Dahlendorf (6/1).