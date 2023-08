Verdener Uwe Hollmann holt im Doppelvierer Gold bei Europa-Master-Regatta

Die Besten Europas: Verdens Uwe Hollmann (r.) siegte im Doppelvierer mit Hans-Jochen Jülke, Werner von Behr (beide RV Hoya), Wilken von Behr (RC Ratzeburg, v.l.). © privat

Mit einer Goldmedaille kehrte Uwe Hollmann von der Europa-Master-Regatta aus München zurück. Der Verdener siegte mit der schnellsten Zeit im Männer- Doppelvierer in der Rudergemeinschaft mit Hans-Jochen Jülke, Werner von Behr (beide RV Hoya) und Wilken von Behr (RC Ratzeburg).

Verden – Insgesamt hatten zu der Mammutveranstaltung der internationalen Rudervereinigung FISA über 3000 Master Ruderer aus 41 Ländern ihre Meldung abgegeben. Auf der Olympiastrecke von 1972 ging es drei Tage um die Titel im Masterrudern.

In einer Trainingsgemeinschaft aus verschiedenen Norddeutschen Rudervereinen und Clubs wurden die Sportlerinnen von Trainerin Andrea Fischer (RV Hoya) zum Saisonhöhepunkt vorbereitet.

Hervorragend hat das im Doppelvierer der Männer Altersgruppe G gepasst. In souveräner Manier setzte sich die Crew vom Start an die Spitze des Feldes und konnte den Titel gegen zwei weitere deutsche Teams sowie Ungarn und Großbritannien über die 1000-Meterbahn erringen.

Uwe Hollmann im Einer undankbarer Vierter

Im zweiten wichtigen Rennen, dem Doppelvierer der Altersgruppe F (60 bis 65 Jahre), konnte die herausragende Leistung von den Deutschen Master-Meisterschaften nicht wiederholt werden. In München waren die Teams aus Italien und Österreich nicht zu schlagen. Alle weiteren Starts im Doppelzweier und Mix-Doppelvierer ließen erkennen, dass hier ebenfalls noch Luft nach oben ist.

Uwe Hollmann startete nach 45 Jahren erstmals wieder im Einer für den VRV und bot der Konkurrenz aus der Schweiz, Österreich, Ungarn und Großbritannien 750 Meter lang Paroli. Im Endspurt hatte der Allerstädter aber nicht mehr genug zuzusetzen, sodass nur der undankbare vierte Rang blieb.

Mit dem Gold für den Vierer in der Tasche waren aber auch diese Ergebnisse zu verschmerzen. In der nun bevorstehenden Herbstsaison will die Sportgemeinschaft noch einmal das bestehende Potenzial bei Ruderevents in Leer, Würzburg und Hamburg abrufen und hier möglichst zahlreiche Medaillen für ihre Vereine sammeln.