TB Uphusen: Sieben Spieler ziehen nach

Uphusen - Nun haben auch die ersten Spieler ihre Verträge verlängert: Nachdem bereits Coach Benedetto Muzzicato und Co-Trainer Oktay Yildirim ihre Zusage für die kommende Saison gegeben hatten (wir berichteten), zogen sieben Spieler des TB Uphusen nach. Burak Yigit, Bastian Helms, Lord Hoopmann, Ali Achour, Ayoub Rochd, Fabian Purpus und Kerem Sahan tragen ein weiteres Jahr das Trikot des Fußball-Oberligisten.

„Das zeigt, dass sich diese Akteure bei uns wohl fühlen“, freute sich Florian Warmer, sportlicher Leiter der Blau-Weißen, am Donnerstag. Es seien in allen Fällen keine langwierigen Verhandlungen nötig gewesen. „Beide Seiten wollten frühzeitig ein Zeichen setzen, dass es in Uphusen vernünftig weiter geht. Natürlich gelten die Vereinbarungen unabhängig von der Klassenzugehörigkeit“, ergänzte Warmer. In den nächsten Wochen soll dann beim abstiegsbedrohten Club mit weiteren Spielerin intensiv gesprochen werden. J vde