Uphusen: Es passiert immer kurz vorm Sprung nach oben

0:1 gegen Oythe / „Da sind sie im Kopf nicht klar genug“ / Zu viele Ballverluste

+ Nach 30 Minuten auf der Sechs: Ricardo Marafona da Costa.

Uphusen - Von Ulf von der Eltz. Da wurden Erinnerungen wach an das 0:4 gegen Atlas Delmenhorst – auch vor vier Wochen wäre der Sprung in die absolute Spitze möglich gewesen. Jetzt ließ Oberligist TB Uphusen ein weiteres Mal die große Möglichkeit liegen: Im Duell mit dem VfL Oythe kassierte die Muzzicato-Elf am Sonnabend eine 0:1 (0:0)-Pleite und bleibt damit weiterhin „nur“ in Lauerstellung.