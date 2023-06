TB Uphusen holt Hamudi Taha aus Brinkum

Von: Ulf Horst von der Eltz

Zieht das Brinkumer Trikot aus und trägt künftig den Dress des TB Uphusen: Hamudi Taha (am Ball), offensiver Mittelfeldspieler, wechselt an den Arenkamp. © Töbelmann

Zweiter Zugang für den TB Uphusen: Hamudi Taha schnürt nächste Saison die Stiefel beim Fußball-Landesligisten. Der 28-Jährige wechselt vom Bremen-Ligisten Brinkumer SV an den Arenkamp.

Uphusen – „Er wird unser offensives Mittelfeld verstärken, ein richtig guter Kicker. Er passt auch menschlich zu uns,“ freute sich Emrah Tavan, ausscheidender Co-Trainer und künftiger sportlicher Leiter beim TBU, am Montag über die Verpflichtung.

Der Deutsch-Libanese stammt aus der U19 des TuS Arsten, spielte danach auch in Schwachhausen und Hastedt. Anfang 2019 schloss sich Taha dann dem Brinkumer SV an, wo er in den vergangenen sechs Monaten eine Pause einlegte.

Tavan: „Wird uns mit Sicherheit weiterbringen“

Der Kontakt war über Uphuser Spieler wie Dennis Janßen entstanden, die ihn von früher kennen. Tavan: „Wir haben dann die Gespräche aufgenommen und eine schnelle Einigung erzielt. Hamudi hat einfach Bock, bei uns zu spielen. Wir sind froh über seine Entscheidung, er wird uns mit Sicherheit weiterbringen.“ Taha habe andere Angebote, so auch aus Ottersberg, gehabt – aber überall abgesagt.