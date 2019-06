TB Uphusen geht auf Verjüngungstour

Uphusen - Von Frank Von Staden. Die abgelaufene Oberliga-Saison, sie hat bei den Fußball-Verantwortlichen des TB Uphusen doch einige Falten und vor allem viele Fragezeichen hinterlassen. Trotz des scheinbar besten Kaders seit Ligazugehörigkeit nur mit Ach und Krach den Klassenerhalt geschafft – das genügte doch wahrlich nicht den Ansprüchen.

Nur zwei Tage nach dem letzten Punktspiel wurde deshalb eine Elefantenrunde einberufen, wurde in der jeder Stein umgedreht, der Trainer, die Spieler und auch die sportliche Leitung hinterfragt. Fest stand am Ende: Es muss und es wird sich etwas ändern. „Wir werden der Mannschaft ein neues Gesicht verpassen. Denn wir haben eingesehen, dass wir zu viele Leitwölfe geholt hatten, die das aber zu oft nur mit ihren Lippen waren“, bricht Florian Warmer die Erkenntnisse auf eine kurze Formel herunter. Und er fügt an: „Wir haben alle Fehler gemacht. Wir als sportliche Führung mit einer scheinbar falschen Kaderzusammenstellung, der Trainer, die Spieler. Das wollen wir jetzt korrigieren.“

So trennt sich der TBU nicht vom Trainer, wohl aber von Häuptlingen wie Kevin Artmann, Nils Laabs sowie auch Sebastian Kurkiewicz. Zudem teilten Lars Janssen sowie Hyoungbin Park mit, dass sie den Verein wieder verlassen wollen. Doch auch von Laabs sowie Kurkiewicz ging der erste Schritt aus. Warmer: „Nils schafft es beruflich nicht mehr, Sebastian geht zurück nach Blumenthal, will mehr Zeit für sich und seine Familie.“

Dafür gibt es schon jetzt einige Neuzugänge. Wie gestern berichtet, wird sich Marius Winkelmann (TV Oyten) den Blau-Weißen anschließen, zudem kommt der 22-jährige Offensivspieler Elmehdi Faouzi, der zuletzt in Hastedt und beim Bremer SV aktiv war. Quasi vor der Haustür des Turnerbundes wohnt der 20-jährige Achimer Faruk Celik. Der gelernte Mittelstürmer war zuletzt beim Regionalligisten VfB Oldenburg aktiv, spielte zuvor in der A-Jugend-Bundesliga für den JSF Nordwest. In Miguel Mendoza wurde zudem aus Bornreihe ein 20-jähriger Kanadier losgeeist, „der sehr schnell, agil und recht robust ist und als Flügelspieler vorgesehen ist“, klärt Mike Gabel auf. Damit ändert der Klub vom Arenkamp seine bisherige Marschroute und schlägt nun sichtbar den Pfad der Verjüngung ein.

Apropos Gabel: Er wird dem TBU ab sofort nicht mehr als Co-Trainer von Coach Fabrizio Muzzicato zur Verfügung stehen, wird aber so lange neben Warmer in der sportlichen Leitung aktiv sein, „bis ich einen Verein gefunden habe, zu dem ich als Cheftrainer passe. Ich möchte einfach wieder mehr Verantwortung übernehmen.“ Gabels Stuhl wird allerdings nicht lange leer bleiben, ist doch in dem 42-jährigen Sven Apostel schon ein Nachfolger gefunden.

Apostel war zuletzt Co-Trainer beim Regionalligisten BSV Rehden, wollte aber seinem „Chef“ Benedetto Muzzicato, der zukünftig den Traditionsverein Viktoria Berlin coachen wird, nicht in die Hauptstadt folgen.