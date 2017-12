TB Uphusen fischt kräftig in Konkursmasse des Bremer SV

Uphusen - Von Frank von Staden. Florian Warmer, sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten TB Uphusen, hat seinen Worten recht schnell Taten folgen lassen. So versprach der Macher der Blau-Weißen aufgrund der schlechten Tabellensituation Personalauffrischung in der Winterpause, jetzt verkündete der Turnerbund in Ole Laabs (31) und Sebastian Kurkiewicz (30) vom Bremer SV sowie Jagmur Horata (BSC Hastedt) nach Dennis Janssen (Atlas Delmenhorst) die Neuzugänge zwei, drei und vier.

Gut möglich, dass die beiden BSV-Routiniers nicht die einzigen Spieler bleiben, die aus der Konkursmasse des Bremer Spitzenklubs an den Arenkamp finden. Denn bei den Hanseaten geht es seit der Entlassung von Trainer Sasa Pinter (wir berichteten) drunter und drüber, scheint ein Großteil der Mannschaft wild entschlossen zu sein, den Verein von der Weser mit sofortiger Wirkung verlassen zu wollen. „Wir werden da sicher am Ball bleiben und weitere Gespräche suchen“, verriet am Donnerstag TBU-Trainer Fabrizio Muzzicato, der beste Kontakte zum BSV pflegt und der Vorgänger von Pinter war. Linksaußen Philipp Rockahr ist nur ein Name, der da im Raum stehen sollen. Muzzicato: „Fakt ist, dass wir unsere komplette Offensive verändern wollen und so noch auf der Suche nach ein, zwei Stürmern sind, die die nötige Erfahrung haben. Ein echter Linksaußen täte uns sicher noch gut. Zudem haben wir neben den Auflöseerscheinungen beim Bremer SV ja das Glück, dass wir seit Kurzem auch beste Kontakte zum BSV Rehden hegen (Anm.d.Red.: Trainer dort ist Fabrizios Bruder und Vorgänger Benedetto Muzzicato). Auch dort sind viele interessante

Goalgetter Horata kommt aus Hastedt

Spieler, die in Bremen wohnen, in der Regionalliga noch nicht ganz so zum Zuge kommen – allerdings auf guten Verträgen sitzen. Wir haben mit Ole und Sebastian aber einen Startschuss abgegeben, der schon sehr laut ist!“

Stimmt. Denn beide Akteure verfügen über die Erfahrung, die in der Oberliga notwendig ist, um den Abstiegskampf erfolgreich zu bestehen. „Von Basti bin ich seit Jahren überzeugt. Er hat ein riesiges Offensivpotenzial, kann als Stürmer, Halbstürmer oder auch Zehner spielen. Er wird ein ganz wichtiger Baustein für uns werden“, ist Fabrizio Muzzicato überzeugt.

Überzeugt ist er natürlich auch von Ole Laabs, der in Uphusen kein Unbekannter ist. So spielte der Mittelfeldakteur 2006/07 schon für den Turnerbund, ehe es ihn zum Brinkumer SV zog. 2012 lief er dann gemeinsam mit den Muzzicato-Brüdern für den FC Oberneuland in der Regionalliga auf und entwickelte sich dort zu einem echten Führungsspieler. Der TBU-Coach beschreibt den 31-jährigen Polizisten, der in der Polizei-Nationalmannschaft spielt, so: „Ole ist ein echter Typ. Robust, unangenehm für jeden Gegenspieler. Er lebt von seiner Physis, geht mit seiner Statur dort hin, wo es auch mal wehtun kann. Er und Basti wissen, was es heißt, gewinnen zu müssen. Deshalb werden sie uns in unserer Drucksituation sicher sofort weiterhelfen.“

+ Der 31-jährige Ole Laabs verfügt bereits über Regionalliga-Erfahrung und ist ein kompromissloser sowie auch lautstarker Sechser.

Wie vielleicht auch der 22-jährige Horata, von dem sich die Hastedter vor wenigen Wochen getrennt hatten, obwohl er es in rund 100 Partien in der Bremenliga, Landesliga als auch Pokal auf knapp 100 Tore brachte.

Lässt Rotenburger SV Airich ziehen?

Möglich auch, dass demnächst wieder ein alter Bekannter am Arenkamp trainieren und auflaufen wird. So bestätigte Rotenburgs sportlicher Leiter Andre Schmitz am Donnerstag, „dass sich der TB Uphusen nach David Airich bei mir erkundigt hat. Auch David hat bereits den Wunsch an mich herangetragen, wieder nach Uphusen zurückgehen zu können. Ich werden das im Verein in aller Ruhe besprechen. Entschieden ist aber natürlich noch nichts!“ Das letzte Wort hat RSV-Boss Peter Grewe. Für Rotenburgs Trainer Tim Ebersbach scheint die Sache aber relativ klar. Er plant bereits ohne Airich und geht davon aus, dass er nicht mehr für den RSV spielen wird. Airich war erst Mitte Oktober wieder beim Landesligisten eingestiegen, hatte vier Tore erzielt und gehört zu den Topverdienern.

Auch Koltonowski muss gehen

Da Florian Warmer wie erwähnt weitere Neuzugänge angekündigt hat, würde sich der Kader des TB Uphusen in der Winterpause enorm aufblähen, quasi explodieren. Deshalb haben sich die Blau-Weißen auch schon von Spielern getrennt – und werden sich noch von weiteren trennen. Nicht mehr dabei sind ab sofort Keeper Kevin Kuhfeld sowie die Mittelfeldspieler Raonie Carneiro Alves, Enes Tiras und auch Sebastian Koltonowski. Zudem liebäugelt Efkan Erdogan mit einem Wechsel zum VfB Oldenburg und Tobias Esche würde in der Rückrunde nur zu gern das Trikot des BSV Rehden überstreifen. Florian Warmer: „Wir werden sehen, was die Verhandlungen mit den Regionalligisten bringen. Entschieden ist da noch nichts.“ Im Fokus anderer namhafter Klubs stehen zudem Yannis Becker als auch Thomas Mennicke.