Unvergessliche Woche für Verdens Tobias Witzel

„Fußballheld“ des NFV Kreis Verden sammelt tolle Eindrücke in Spanien / Highlight Camp Nou

Der Verdener Tobias Witzel war von der Woche in Spanien begeistert. © Privat

Verden – Gemeinsam mit rund 200 anderen jungen Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland reiste auch der Verdener Tobias Witzel für eine Woche ins spanische Santa Susanna. Als Sieger der DFB-Aktion „Fußballhelden – junges Ehrenamt“ im NFV-Kreis Verden erlebte der 22-Jährige eine für ihn unglaubliche Woche.

„Wir haben wahnsinnig viel erlebt. Das gesamte Programm war abwechslungsreich gestaltet. Es war ein gesunder Mix aus Einheiten, Vorträgen, aber auch für die Freizeitgestaltung blieb uns noch genug Luft“, machte Tobias Witzel aus seiner Begeisterung kein Geheimnis. Nach der Anreise – per Bus war die Reisegruppe fast 24 Stunden unterwegs – begrüßte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth alle Kreissieger. Am Folgetag ging es dann erst so richtig los. Da die Maßnahme für Lizenztrainer auch als Fortbildung angerechnet wird, standen an jedem Tag Lerneinheiten auf dem Programm. Den Anfang machte Ariane Hingst. Die Ex-Nationalspielerin gab Einblicke in die Jugendarbeit der Nationalmannschaften und trat aktiv in den Austausch mit allen Teilnehmern. Extrem interessant fand Tobias Witzel vor allem die Diskussionsrunde mit Robert Schröder. Der aktive Bundesligaschiedsrichter nahm sich viel Zeit für einen Vortrag und viele Gespräche mit der Gruppe. „Er hat uns viele Geschichten rund um den Profifußball geschildert, gab Einblicke in die Entscheidungswege des Videoschiedsrichters und hat sich sonst auch völlig nahbar und authentisch gegeben“, erklärt Witzel. Von vornherein als Highlight bezeichnet, ging es auch ins katalanische Barcelona. „Der Besuch des Stadions Camp Nou war einfach nur genial. Total beeindruckend, wie groß alles ist. Gänsehaut pur“, leuchten die Augen Witzels beim Bericht über den Besuch des Fußballtempels.

Als einer von rund 200 Teilnehmern reiste der Verdener Tobi Witzel ins spanische Santa Susanna. © Privat

An den letzten Tagen stand der Futsal im Mittelpunkt. Unter der Anleitung des deutschen Futsal-Nationaltrainers Marcel Loosveld trainierten die Teilnehmer intensiv. Hier konnte sich Tobias Witzel auch aktiv einbringen. „Wir haben ein Futsalturnier gespielt, an dem alle richtig Spaß hatten. Da konnten wir uns alle nochmal so richtig auslassen, bevor es wieder auf die lange Rückreise ging. Auch wenn die Busfahrten natürlich anstrengend waren, es hat sich total gelohnt“, sagt Tobias Witzel, der ergänzt: „Ich habe mich riesig gefreut, dass ich für diese Aktion ausgezeichnet wurde. Die Reise nach Spanien war ein toller Lohn. Wir waren unheimlich aktiv und ich nehme aus den Vorträgen eine Menge mit für meine weitere Trainertätigkeit.“

Besuch im Camp Nou das Highlight

Als Trainer der U14 des FC Verden 04 gibt Tobias Witzel sein Wissen an die jungen FC-Talente weiter. Er wurde Kreissieger im NFV-Kreis Verden aufgrund seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein. Seit mittlerweile sieben Jahren begleitet er die Kinder des Jahrgangs 2009. Gerade während der Corona-Pandemie half der Auszubildende den Kindern mit seinem Engagement, in dem er Onlinetrainings durchführte, stets den Kontakt hielt und so dafür sorgte, dass alle Kinder aktiv blieben. „Ich kann allen Vereinen nur wärmstens empfehlen, für die nächsten Aktionen ihre jungen Ehrenamtler zu nominieren. Sie bekommen dort einiges geboten und es ist definitiv eine tolle Belohnung für das, was sie in ihren Verein leisten“, schließt Tobias Witzel seinen Bericht ab. Der Kreisehrenamtsvorsitzende im NFV-Kreis Verden, Horst Lemmermann, findet ebenfalls nur positive Worte: „Es freut mich, dass unser Kreissieger Tobias Witzel so schöne Erfahrungen sammeln konnte. Es zeigt, dass sich der DFB und der NFV wirklich um die Anerkennung junger, ehrenamtlicher Leistungen bemühen und sollte für die Vereine eine Motivation sein, ihre Jungehrenamtler für diese Aktion vorzuschlagen.“