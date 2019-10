2:0 – Unterschiedsspieler Kaldirici rupft Rieder Rumpfteam

Machte per Doppelpack den Unterschied: Aykut Kaldirici (am Ball), hier gegen Riedes Marcel Schumacher, schoss den TSV Achim zum 2:0-Sieg im Derby. Foto: Hägermann

Achim - Von Ulf Von Der Eltz. Wenn der Sieger nach einem 2:0 nicht so richtig zufrieden ist, sagt das viel aus. Über die Qualität des eigenen Spiels – und natürlich über die Qualität des Gegners. Nach dem Erfolg über den MTV Riede im Bezirksliga-Abstiegsduell gab Sven Zavelberg, Trainer des TSV Achim, freimütig zu: „Sicher haben wir verdient gewonnen, spielerisch aber auch noch Luft nach oben. Es fehlte die Galligkeit, das dritte Tor nachzulegen. Daran müssen wir arbeiten.“

Dass der Aufsteiger trotz dieser Kritik relativ sicher den dringend benötigten Dreier einfahren durfte, lag in erster Linie an den vielen Unzulänglichkeiten der Segelhorst-Kicker. Die ohnehin schon arg geschwächten Gäste mussten kurzfristig auch noch auf den verletzten Tom-Jonah Zabywalski verzichten, sodass Marc Wurthmann gleich neun Spieler fehlten. „Zwar haben wir uns in der zweiten Halbzeit nicht aufgegeben, aber vorne überhaupt keine Gefahr ausgestrahlt. Natürlich haben wir uns auch selbst geschlagen. Nach gutem Beginn gehen dann mit dem 0:1 halt die Köpfe runter“, meinte der MTV-Coach angesichts seines Rumpfkaders, dem das nötige Selbstvertrauen abgeht – eine gefährliche Gemengelage im Kampf um den Klassenerhalt.

Der größte Unterschied wurde bereits in der Anfangsphase deutlich: Während Torben Meyer, der in der Not zusammen mit Kai Schumacher vorne begann, per Schrägschuss am guten Achimer Keeper Vincent Schicks scheiterte (5.) und die Kugel freistehend neben den Kasten köpfte (16.), gelang Aykut Kaldirici auf der Gegenseite mit der ersten Chance die 1:0-Führung (21.), als er nach Melzer-Flanke frei zum Kopfball kam. Torwart Marcel Bremer konnte zwar abwehren, aber die Kugel sprang wieder zum TSV-Stürmer, der problemlos einnickte. „Bis dahin hätte Riede durchaus führen können, weil wir noch nicht wach gewesen waren“, meckerte Zavelberg. Und Wurthmann behauptete: „Wenn wir eine unserer beiden Chancen versenkt hätten, wäre das Spiel anders ausgegangen. Dass da ein 1,75-Meter-Mann frei köpft, darf natürlich nicht passieren.“

Nach weiteren Möglichkeiten zur Erhöhung sorgte erneut Kaldirici mit dem 2:0 (39.) praktisch schon für die Entscheidung. Constantin Borchers spielte einen Fehlpass, Mande Sidibe wühlte sich gegen vier Rieder durch und bediente den Schützen per Flachpass.

Hälfte zwei mutierte zum Langweiler, in dem Maaß mit einem Freistoß an Schicks scheiterte (67.) und Kaldirici zweimal in Bremer seinen Meister fand (75., 85.).