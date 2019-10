Baden – Wie im Vorfeld erwartet hatten Badens Zweitliga-Volleyballer am Sonnabendabend beim Klassenprimus und amtierenden Meister CV Mitteldeutschland nur ganz wenig zu bestellen und lieferten am Ende dasselbe Ergebnis wie eine Woche zuvor im Heimspiel gegen Moerser SC ab. Auch im Osten Deutschlands setzte es letztlich eine klare 0:3 (20:25, 21:25, 19:25)-Niederlage, die die Badener auf Platz neun in der Tabelle abrutschen ließ.

„Was wir abgeliefert haben, war unterirdisch! Ole Seuberlich hat uns an allen Ecken und Kanten gefehlt, wir sind nie richtig in Tritt gekommen“, meinte da später Badens Manager Peter-Michael Sagajewski. Für ihn wäre durchaus mehr drin gewesen, „denn Mitteldeutschland war nicht mehr so stark mit Profis besetzt, wie noch in der vergangenen Saison und präsentierte sich vor allem in der Annahme sehr wackelig.“ Doch das konnten die Gäste kaum einmal richtig ausnutzen, „weil unsere Angaben den Gegner viel zu wenig unter Druck gesetzt haben“, monierte Sagajewski. „Stimmt, mindestens ein Satz wäre immer drin gewesen. Aber dafür, dass wir erstmals ohne Diagonalspieler ein 2:4-System gespielt haben, haben wir es gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe das Spiel nicht so schlecht gesehen. Und die Mannschaft sicher auch nicht, denn die Stimmung auf der vierstündigen Rückfahrt aus Sachsen-Anhalt war trotz der klaren Niederlage gut“, pflichtete da TVB-Coach Fabio Bartolone seinem Manager nur zum Teil bei. So ließ der Trainer erstmals wie angekündigt mit Moritz Wanke und Alessandro Blasi mit zwei Zuspielern agieren, ließ jeden Satz zudem noch mit Nils Mallon, Ole Sagajewski, Jannik Haatz und Artem Tscherwinski beginnen. Dabei durfte sein Team aber nur im dritten Satz einmal eine klare Führung (3:0, 6:3) einfahren. Doch immer, wenn es darauf ankam, schalteten die Hausherren einen Gang hoch.

Nun gehen die Badener erst einmal in eine längere Pause, ehe es dann am 9. November nach Lindow-Gransee und tags darauf nach Berlin geht. vst