Unstoppable und Speechless begeistern

Die Ueser Gruppe Unstoppable qualifizierte sich mit einer tollen Darbietung für das Bundesfinale. © Verein

Großartiger Erfolg für die beiden Hip-Hop-Gruppen des TSV Uesen beim Landesturnfest, das nach dreijähriger Abstinenz in Oldenburg ausgetragen wurde. Dank der herausragenden Leistungen qualifizierte sich die Gruppe Unstoppable für das Bundesfinale und Speechless darf am Feuerwerk der Turnkunst teilnehmen. Sehr zur Freude der begeisterten und sprachlosen Trainerinnen Pia und Isabel Cybulski.

Uesen – Los ging es allerdings für das 30-köpfige Team aus Uesen mit dem Fun Dance Contest. Unstoppable startete mit ihrem Tanz zum Thema „Depressionen“ und Speechless zum Thema „Das Leben in einer Sekte“. Beide Gruppen hatten zwei Runden zu absolvieren. Das hervorragende Publikum trug zu einer tollen Stimmung bei, sodass die Gruppen richtig aufdrehten und tolle Performances zeigten. Das Niveau aller teilnehmenden Teams war sehr hoch und so blieb es bis zum Schluss spannend. Zur großen Freude ging der Sieg an Unstoppable, gefolgt von Speechless.

Weiter ging es für die Tänzer aus Uesen zum Vorentscheid beim Rendezvous der Besten. Dieser Wettbewerb verbindet Sport und Kunst auf einzigartige Weise. Der Showcharakter einer Vorführung ist ein wichtiger Aspekt neben der kreativen und innovativen Choreografie. Von den 28 teilnehmenden Gruppen qualifizierten sich 16 Teams für das Landesfinale in der EWE-Arena. Bei diesem Wettbewerb gibt es keine Platzierungen, sondern es werden Prädikate vergeben. Es geht von „mit Erfolg teilgenommen“, „gut“, „sehr gut“ über „ausgezeichnet“ bis zum höchsten Prädikat „hervorragend“.

Machten aus ihrer Freude und Begeisterung nach dem Erfolg beim Landesturnfest in Oldenburg kein Geheimnis. Die Tänzerinnen der Ueser Gruppe Speechless. © Verein

Da es für beide Ueser Gruppen eine Premiere war, konnten sie sich im Vorfeld keine Vorstellung davon machen, wie ihre Tänze zwischen den vielen Akrobatikvorführungen bewertet werden würden. Beide Gruppen konnten ihre Choreografien fehlerlos vertanzen und warteten danach auf die Verkündung der Prädikate. Und dann hieß es: Speechless erhält das Prädikat „ausgezeichnet“ und Unstoppable das Prädikat „hervorragend“. Damit hätte keiner gerechnet. Nun stellte sich die nächste Frage – haben sie sich damit für das Landesfinale in der ausverkauften EWE Arena qualifiziert? Geduld war gefragt, da der dritte Vorentscheid erst später stattfand. Kein Wunder, dass die beiden Trainerinnen Pia und Isabel Cybulski den Blick ständig auf das Handy gerichtet hatten. Und als dann die erwartete Mail endlich kam, war die Freude riesig – beide Teams hatten sich qualifiziert.

Der Einlauf in die ausverkaufte Halle war für beide Gruppen ein besonderer Moment. Die Aufregung in beiden Teams war kaum auszuhalten, so die beiden Trainerinnen. Zuerst startete Unstoppable und nach der Pause Speechless. Alles klappte reibungslos und alle waren zufrieden. Doch wie würden jetzt die Ergebnisse aussehen? Am Ende der Show versammelten sich wieder alle Gruppen auf der Fläche und die einzelnen Prädikate wurden vorgetragen. Die Spannung war kaum zu ertragen. Und so gab es zuerst das Prädikat für Unstoppable, die erneut mit „hervorragend“ ausgezeichnet wurden. Und schließlich kam auch Speechless an die Reihe – die sich noch einmal verbessern konnten und ebenfalls „hervorragend“ erhielten. Als im Anschluss die Qualifizierungen für das Bundesfinale und das Feuerwerk der Turnkunst verkündet wurden, kannte die Freude keine Grenzen mehr. Denn beide Teams lösten das Ticket und waren damit ebenso wie ihre Trainerinnen sprachlos.