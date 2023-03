TSV Uesen: Hip-Hop-Gruppen beeindrucken mit Sieg und Platz sechs

Freude über den Sieg: Unstoppable vom TSV Uesen war nicht zu stoppen. © Verein

Starker Saisonstart für die Hip-Hop-Gruppen des TSV Uesen: Beim legendären Dance2u der niedersächsischen Turnerjugend, der nach dreijähriger Pause endlich wieder ausgetragen wurde, machte Unstoppable den Namen zum Programm und rauschte zum Sieg, während One2Step einen hervorragende sechsten Platz belegte.

Uesen – Von Mini-Dance-Kids bis zu Adults tanzten über 50 Gruppen in der Turnhalle der KGS Neustadt am Rübenberge. Der TSV Uesen war mit zwei Mannschaften vertreten – mit der Gruppe One2Step in der Kategorie Juniors und mit der Gruppe Unstoppable in der Kategorie Adults. Beide Teams starteten mit neuen Choreografien und waren daher sehr aufgeregt.

Die 16 Mädchen im Alter von 10 bis 13 Jahren der One2Step-Crew gingen unter der Leitung von Sarah Vöge in der Kategorie erstmals in dieser Zusammensetzung an den Start. Es wurde eine Sichtungsrunde getanzt, in der die Wertungsrichter dann die Teams in Juniors und Juniors Master qualifizierten. Die Uesenerinnen schafften es trotz großer Nervosität in die Gruppe der Masters. Im Finale konnten sie sich noch einmal steigern und holten einen tollen sechsten Platz von 15 Gruppen mit ihrem Tanz zum Thema „Mobbing“. Für One2Step war das ein toller Einstieg in das Wettkampfjahr und die Trainerin ist sehr stolz auf ihre Mädels.

Platz sechs beim Debüt in dieser Zusammensetzung: One2Step vom TSV Uesen. © Verein

Die Gruppe Unstoppable in der Kategorie Adults hatte sich dieses Mal ein schweres Thema ausgesucht – Depressionen. Elf Mädchen und ein Junge unter der Leitung von Pia Cybulski qualifizierten sich nach der Sichtungsrunde ebenfalls für die Masters. 19 Gruppen zeigten zum Teil wirklich sehr starke Choreografien, bis zum Schluss blieb die Spannung zum Zerreißen. Nach einem packenden Finale triumphierte Unstoppable mit einem tollen ersten Platz. Es gab viel Lob für die Choreografie und die tänzerische Ausführung. Das machte die Crew und die Trainerin sehr stolz und glücklich.

Nun trainieren die Teams des TSV Uesen für die nächsten Wettkämpfe und da geht es für Unstoppable und Speechless Ende März nach Rahden.