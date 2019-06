Ein unrühmliches Ende

Achim - Von Kai Caspers. Als endlich die erlösende Nachricht vom Sieg des SV Pennigbüttel über Lilienthal die Runde machte, wurde beim 1. FC RW Achim kräftig durchgeatmet. Denn damit war klar, dass die Elf von Dogan Yalcin den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga geschafft hatte.

Dabei hätten sich die Achimer das Zittern komplett ersparen können. Schließlich führten sie nach 80 Minuten ungefährdet mit 4:2 gegen den ATSV Scharmbeckstotel und waren damit aller Sorgen ledig. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Nach Unstimmigkeiten auf der Auswechselbank des FC kam es nicht nur zu einem heftigen Wortgefecht, sondern wurde dem sportlichen Leiter, Fikret Karaca, noch ein Faustschlag ins Gesicht versetzt. Da sich die Gemüter im Zuge dessen nicht beruhigen wollten und der Streit inklusive herbeigeeilter Zuschauer auf dem Platz fortgesetzt wurde, schickte der überzeugende Schiedsrichter Marvin Hauschild (Stade) beide Mannschaften umgehend in die Kabine. „Dort habe ich dann die beiden Kapitäne zu mir gerufen und ihnen erklärt, dass ich die Begegnung nicht wieder anpfeifen werde“, erklärte Hauschild. Und weiter: „Da die gesamte Situation sehr aggressiv gewesen ist und zudem auch noch auf dem Platz ausgetragen wurde, blieb mir keine andere Wahl. Warum das letztlich soweit gekommen ist, kann ich mir nicht erklären. Denn zum einen war es nicht nur eine faire Partie, sondern haben die Achimer ja auch noch 4:2 geführt“, schüttelte Hauschild ob der unfassbaren Situation nur noch mit dem Kopf.

Auch Fikret Karaca war völlig bedient und suchte nach Worten. Hinsichtlich des Auslösers wollte der sportliche Leiter des FC dann gar nicht so sehr ins Detail gehen. Nur so viel: „Einer unserer Auswechselspieler hatte sich nicht in Griff und ist ausgerastet, nachdem er nicht mehr zum Einsatz kommen sollte.“ Was die Wertung der abgebrochenen Partie angeht, konnte und wollte Schiedsrichter Hauschild keine Prognose abgeben. „Das entscheidet der Spielausschuss.“ Für Karaca, der nicht damit rechnet, dass seine Elf die drei Punkte bekommt, war das direkt nach dem Spiel ohnehin egal.

+ Zurück in Achim: Haris Nurkovic. Foto: häg

Trotz des unrühmlichen Endes gab es aber auch etwas erfreuliches aus Sicht der Achimer. Denn Innenverteidiger Haris Nurkovic gab am Rande der Partie nach einem Jahr beim FC Verden 04 II seine Rückkehr bekannt. „Ob ich dann immer spielen kann, wird sich zeigen. Auf jeden Fall unterstütze ich Dogan Yalcin als Co-Trainer“, erklärte der 27-Jährige.

Wild-West-Szenen auf dem Sportplatz

Kommentar: Mit dem aufpolierten Ruf ist es jetzt erst einmal wieder dahin

Auch wenn ich die Entstehung nicht verfolgen konnte, musste ich mich doch zweimal kneifen, um zu glauben, was sich da auf dem Platz abspielte. Anstatt den eigenen Mitspielern im Zuge des nahezu sicheren Klassenerhalts zu applaudieren und sich auf die anschließende Party zu freuen, flogen auf einmal die Fäuste. Und das nur, weil anscheinend die eigenen Interessen über die der Mannschaft gestellt wurden. Unfassbar! Zumal die Partie vom Schiedsrichter danach richtigerweise abgebrochen wurde und damit leichtfertig die gesamte Bezirksliga-Saison aufs Spiel gesetzt wurde. Aber das ist beileibe nicht das Schlimmste. Viel schwerer dürfte die Tatsache wiegen, dass der zuletzt doch deutlich aufpolierte Ruf der Achimer dadurch ordentlich gelitten haben dürfte. Denn Szenen wie diese will niemand sehen. Und schon gar nicht vor Kindern auf dem Sportplatz unter Teamkollegen. Bleibt nur zu hoffen, dass es eine unrühmliche Ausnahme war, die nicht ohne Konsequenzen bleiben darf!