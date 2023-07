Und wieder Haifischbecken Landesliga

Von: Frank von Staden

Björn Mickelat © Privat

Bis zu sechs Absteiger in der anstehenden Saison: Die Fußball-Landesliga entwickelt sich erneut zu einem echten Haifischbecken. Etelsens Neu-Coach Björn Mickelat lässt das kalt. Er freut sich sogar auf die knackigen Aufgaben, denn: „Jedes Wochenende steht ein Endspiel an!“

Verden – Was war das für ein nervenaufreibendes Landesliga-Finish in der abgelaufenen Saison 2022/23: Bis zum 33. Spieltag gab es ein regelrechtes Hauen und Stechen im Kampf um den Klassenerhalt, es ging zu, wie in einem Haifischbecken. Mittendrin der TB Uphusen, der letztlich durch ein klares 4:1 über den Tabellenletzten FC Hambergen den Kopf noch aus der Schlinge ziehen konnte. Fünf von 18 Teams mussten am Ende den Gang in die Bezirksliga antreten – in der kommenden Saison könnten es sogar deren sechs sein.

„Das war uns aber allen bewusst, dass diese Saison noch härter sein dürfte als die vergangene. Der Bezirk hat klar kommuniziert, dass er so schnell wie möglich wieder die Sollstärke von 16 Mannschaften erreichen will“, ist die Aufstockung der Absteiger auf ein Drittel der Gesamtstärke (18 Teams) für Etelsens ausgeschiedenen sportlichen Leiter André Koopmann, der allerdings immer noch stark im Hintergrund bei den Schlossparkkickern mit wirbelt, jetzt keine News, die aus heiterem Himmel kommt.

Er und sein Trainer Björn Mickelat wissen dabei genau, dass in diesem Jahr auch der TSV Etelsen durchaus in die Verlosung derjenigen Vereine rutschen könnte, denen spätestens in der Rückserie das Wasser bis zum Hals stehen dürfte. „Nach sechs Spieltagen werden wir bereits wissen, wohin für uns die Reise gehen wird. Denn unser Anfangsprogramm hat es gleich in sich“, weiß der 42-jährige Neu-Coach des TSV, dass die Trauben gegen Teutonia Uelzen (H), in Drochtersen/Assel, zu Hause gegen den TuS Harsefeld sowie beim Oberliga-Absteiger Lüneburger SK und dann noch einmal gegen den TuS Neetze enorm hoch hängen werden. Und ein Blick über den Tellerrand hinaus zeigt, dass alle Mannschaft vor dieser Saison personell noch einmal ordentlich nachgelegt haben, um nicht in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Was schon so manche Testspielergebnisse unter Beweis gestellt haben. Dass Teutonia Uelzen, in der vergangenen Saison noch tief im Tabellenkeller steckend, „zum Beispiel dem Braunschweiger Landesligisten MTV Gifhorn fünf Dinger einschenken kann, war sicher nicht zu erwarten. Also wissen wir, was da auf uns zukommen wird. Jeder Punkt wird am Ende zählen“, so Mickelat, der dieses Szenario im Abstiegskampf bestens kennt, als die damalige Niedersachsenliga in eine Auf- und Abstiegsrunde aufgeteilt wurde, ehe man sie in „Oberliga Niedersachsen“ umtaufte. „Damals habe ich noch beim TuS Heeslingen gespielt. Das ging schon an die Nerven – hat aber auch Spaß gemacht, weil es jedes Wochenende ein Endspiel gab! Das wird dieses Mal nicht anders sein.“

Emrah Tavan © Staden, Frank von

In Stein gemeißelt sind die sechs Absteiger allerdings nicht. So besagt die Ausschreibung: Wird die Sollzahl in der Landesliga für die kommende Saison bei Anrechnung der Regelauf- bzw. -absteiger unterschritten, wird der erste „freie Platz“ durch Verbleib des bestplatzierten Absteigers (Platz 13) aus der Landesliga besetzt. Entsprechend wird ein weiterer freier Platz durch den nächstbesten Absteiger (Platz 14) aus der Landesliga besetzt. Heißt in Kurzform: Halten Oberliga-Aufsteiger SV BW Bornreihe sowie der Heeslinger SC und Rotenburger SV die Klasse oder erfüllen potenzielle Aufsteiger die geforderten Vorgaben nicht, sinkt die Abstiegszahl sechs auf bis zu vier herab.

Auch der Turnerbund aus Uphusen dürfte durchaus wieder ein Kandidat in der Abstiegsverlosung sein. Dem ist sich der sportliche Leiter, Emrah Tavan, durchaus bewusst, sagt: „Wir müssen schon von Beginn an Hackengas geben, um jeden Punkt kämpfen. Aber das müssen ja fast alle Mannschaften. Es wird schwer für uns werden, keine Frage. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es erneut schaffen werden!“